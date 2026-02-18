Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Sem pé nem cabeça': Isaac Edington critica tentativa de mudar na Justiça ordem dos blocos do Carnaval

Tentativa do Bloco Crocodilo de iniciar desfile acabou com nova decisão judicial

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11:16

Daniela Mercury encerra participação no Carnaval com sucessos da carreira na Avenida
Daniela Mercury encerra participação no Carnaval com sucessos da carreira na Avenida Crédito: Wilson Sabadin / Secom PMS

A disputa judicial envolvendo a ordem de saída dos blocos no circuito Barra-Ondina, em Salvador, voltou ao centro do debate nesta quarta-feira (18), durante o Arrastão do Carnaval, quando o presidente da Saltur, Isaac Edington, criticou a ação movida pelo Bloco Crocodilo, liderado por Daniela Mercury, e afirmou que a tentativa de alterar a fila dos desfiles em pleno andamento da festa surpreendeu organizadores e poderia causar prejuízos à estrutura do Carnaval.

A disputa começou após o Crocodilo reivindicar prioridade na saída dos desfiles, alegando ter sido o primeiro grande bloco a migrar do circuito do Campo Grande para a Barra, em 1996. Uma decisão liminar chegou a alterar a ordem, mas foi revertida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que manteve a fila original após recurso apresentado por outros blocos.

Brown no Arrastão

Carlinhos Brown comanda Arrastão por Millena Marques/CORREIO
Carlinhos Brown por Millena Marques/CORREIO
Carlinhos Brown por Millena Marques/CORREIO
Carlinhos Brown por Millena Marques/CORREIO
Carlinhos Brown por Millena Marques/CORREIO
Carlinhos Brown por Reprodução
Público do Arrastão por Reprodução
1 de 7
Carlinhos Brown comanda Arrastão por Millena Marques/CORREIO

Edington afirmou que a mudança geraria impacto logístico e operacional na festa. Ele disse que o Carnaval de Salvador foi "surpreendido, já em curso, com a medida judicial sem o menor sentido, sem pé nem cabeça”

Segundo ele, a definição da fila não depende da prefeitura, mas do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), que é formado por representantes das entidades carnavalescas. "O Conselho do Carnaval não é uma entidade da prefeitura. O Conselho do Carnaval é feito pelos agentes do Carnaval, inclusive os blocos, inclusive a própria Daniela (...) Os próprios representantes do bloco de Daniela estiveram presentes nas reuniões do Ministério Público".

Edington também destacou que a prioridade é evitar prejuízos a toda a estrutura montada para o evento. “Não caberia uma ação judicial no meio do Carnaval, surpreendendo a todos. Ia provocar um dano extraordinário”, disse.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

VÍDEO: Daniela Mercury repete Ivete Sangalo e estende circuito até a Av. Carlos Gomes

Confira as polêmicas, tretas e momentos icônicos do Carnaval de Daniela Mercury

VÍDEO: 'Só os blocos afro me defendem', dispara Daniela Mercury após confusão na saída de trio

'Horário nobre mudou', diz Bruno Reis sobre entrave judicial com bloco de Daniela Mercury por ordem de desfile

Justiça barra pedido de Daniela Mercury e expõe rixa no Carnaval de Salvador

Ordem dos blocos foi mantida

Com a decisão judicial, os blocos mantiveram suas posições tradicionais no circuito. O Olodum abriu o desfile de domingo, seguido pelo Camaleão, puxado por Bell Marques. Na segunda-feira, o Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo, foi o primeiro a sair.

Já o Crocodilo desfilou em posições posteriores, conforme a programação original definida antes da disputa judicial.

Ao final, Edington afirmou que o episódio deve ser superado com o encerramento da festa. “O Carnaval já acabou, a verdade já foi restabelecida, a justiça se encarregou de fazer isso”, concluiu.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Daniela Mercury

Mais recentes

Imagem - Tony Sales diz ter vencido Música do Carnaval, mas título vai para de Ivete; veja vídeo

Tony Sales diz ter vencido Música do Carnaval, mas título vai para de Ivete; veja vídeo
Imagem - Qual é o nome da virose deste Carnaval? VOTE

Qual é o nome da virose deste Carnaval? VOTE
Imagem - Turista de Santa Catarina é preso por proferir ofensas racistas em camarote de Salvador

Turista de Santa Catarina é preso por proferir ofensas racistas em camarote de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas