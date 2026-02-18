POLÊMICA NA FOLIA

'Sem pé nem cabeça': Isaac Edington critica tentativa de mudar na Justiça ordem dos blocos do Carnaval

Tentativa do Bloco Crocodilo de iniciar desfile acabou com nova decisão judicial

Millena Marques

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11:16

A disputa judicial envolvendo a ordem de saída dos blocos no circuito Barra-Ondina, em Salvador, voltou ao centro do debate nesta quarta-feira (18), durante o Arrastão do Carnaval, quando o presidente da Saltur, Isaac Edington, criticou a ação movida pelo Bloco Crocodilo, liderado por Daniela Mercury, e afirmou que a tentativa de alterar a fila dos desfiles em pleno andamento da festa surpreendeu organizadores e poderia causar prejuízos à estrutura do Carnaval.

A disputa começou após o Crocodilo reivindicar prioridade na saída dos desfiles, alegando ter sido o primeiro grande bloco a migrar do circuito do Campo Grande para a Barra, em 1996. Uma decisão liminar chegou a alterar a ordem, mas foi revertida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que manteve a fila original após recurso apresentado por outros blocos.

Edington afirmou que a mudança geraria impacto logístico e operacional na festa. Ele disse que o Carnaval de Salvador foi "surpreendido, já em curso, com a medida judicial sem o menor sentido, sem pé nem cabeça”

Segundo ele, a definição da fila não depende da prefeitura, mas do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), que é formado por representantes das entidades carnavalescas. "O Conselho do Carnaval não é uma entidade da prefeitura. O Conselho do Carnaval é feito pelos agentes do Carnaval, inclusive os blocos, inclusive a própria Daniela (...) Os próprios representantes do bloco de Daniela estiveram presentes nas reuniões do Ministério Público".

Edington também destacou que a prioridade é evitar prejuízos a toda a estrutura montada para o evento. “Não caberia uma ação judicial no meio do Carnaval, surpreendendo a todos. Ia provocar um dano extraordinário”, disse.

Ordem dos blocos foi mantida

Com a decisão judicial, os blocos mantiveram suas posições tradicionais no circuito. O Olodum abriu o desfile de domingo, seguido pelo Camaleão, puxado por Bell Marques. Na segunda-feira, o Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo, foi o primeiro a sair.

Já o Crocodilo desfilou em posições posteriores, conforme a programação original definida antes da disputa judicial.

Ao final, Edington afirmou que o episódio deve ser superado com o encerramento da festa. “O Carnaval já acabou, a verdade já foi restabelecida, a justiça se encarregou de fazer isso”, concluiu.