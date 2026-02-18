'Sem pé nem cabeça': Isaac Edington critica tentativa de mudar na Justiça ordem dos blocos do Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11:16
A disputa judicial envolvendo a ordem de saída dos blocos no circuito Barra-Ondina, em Salvador, voltou ao centro do debate nesta quarta-feira (18), durante o Arrastão do Carnaval, quando o presidente da Saltur, Isaac Edington, criticou a ação movida pelo Bloco Crocodilo, liderado por Daniela Mercury, e afirmou que a tentativa de alterar a fila dos desfiles em pleno andamento da festa surpreendeu organizadores e poderia causar prejuízos à estrutura do Carnaval.
A disputa começou após o Crocodilo reivindicar prioridade na saída dos desfiles, alegando ter sido o primeiro grande bloco a migrar do circuito do Campo Grande para a Barra, em 1996. Uma decisão liminar chegou a alterar a ordem, mas foi revertida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que manteve a fila original após recurso apresentado por outros blocos.
Brown no Arrastão
Edington afirmou que a mudança geraria impacto logístico e operacional na festa. Ele disse que o Carnaval de Salvador foi "surpreendido, já em curso, com a medida judicial sem o menor sentido, sem pé nem cabeça”
Segundo ele, a definição da fila não depende da prefeitura, mas do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), que é formado por representantes das entidades carnavalescas. "O Conselho do Carnaval não é uma entidade da prefeitura. O Conselho do Carnaval é feito pelos agentes do Carnaval, inclusive os blocos, inclusive a própria Daniela (...) Os próprios representantes do bloco de Daniela estiveram presentes nas reuniões do Ministério Público".
Edington também destacou que a prioridade é evitar prejuízos a toda a estrutura montada para o evento. “Não caberia uma ação judicial no meio do Carnaval, surpreendendo a todos. Ia provocar um dano extraordinário”, disse.
Ordem dos blocos foi mantida
Com a decisão judicial, os blocos mantiveram suas posições tradicionais no circuito. O Olodum abriu o desfile de domingo, seguido pelo Camaleão, puxado por Bell Marques. Na segunda-feira, o Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo, foi o primeiro a sair.
Já o Crocodilo desfilou em posições posteriores, conforme a programação original definida antes da disputa judicial.
Ao final, Edington afirmou que o episódio deve ser superado com o encerramento da festa. “O Carnaval já acabou, a verdade já foi restabelecida, a justiça se encarregou de fazer isso”, concluiu.
