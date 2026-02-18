Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Internet consumida por foliões no circuito Barra/Ondina daria para ver vídeos no Youtube por 44 anos

O pico de acessos ocorreu no domingo (15), às 20h, transformando o circuito em um imenso hub de transmissões ao vivo e compartilhamentos em redes sociais.

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:00

Segundo dia do Bloco Coruja arrastou multidão no circuito Dodô
Internet consumida por foliões no circuito Barra/Ondina daria para ver vídeos no Youtube por 44 anos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

No Carnaval de 2026, a festa não ficou apenas na memória. A folia circulou em altíssima velocidade. Entre trios e multidões, a conectividade assumiu papel central na experiência dos usuários e levou o consumo de dados a patamares históricos em Salvador, de acordo com o balanço de rede da TIM.

Os números reforçam a escala monumental do carnaval baiano. No Circuito Barra-Ondina, a TIM registrou um tráfego impressionante de 131 TB. O volume é tão expressivo que equivale a 44 anos, 9 meses e 18 dias de consumo ininterrupto de vídeos no YouTube.

O tráfego de dados na capital baiana cresceu 14% em relação ao ano passado. O pico de acessos ocorreu no domingo (15), às 20h, transformando o circuito em um imenso hub de transmissões ao vivo e compartilhamentos em redes sociais. Em Salvador, a tecnologia 5G também mostrou sua força, sustentando 53% do tráfego total coletado pela operadora.

Com uma infraestrutura robusta, a operadora garantiu que a festa de milhões de pessoas pudesse ser compartilhada em tempo real, impulsionada pela tecnologia 5G, que já representa mais da metade de todo o volume de dados trafegado. De acordo com informações da operadora, o desempenho registrado em 2026 é fruto de um planejamento estratégico de engenharia de rede para eventos de massa.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Tony Sales diz ter vencido Música do Carnaval, mas título vai para de Ivete; veja vídeo

Tony Sales diz ter vencido Música do Carnaval, mas título vai para de Ivete; veja vídeo
Imagem - Qual é o nome da virose deste Carnaval? VOTE

Qual é o nome da virose deste Carnaval? VOTE
Imagem - Turista de Santa Catarina é preso por proferir ofensas racistas em camarote de Salvador

Turista de Santa Catarina é preso por proferir ofensas racistas em camarote de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas