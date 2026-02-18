Internet consumida por foliões no circuito Barra/Ondina daria para ver vídeos no Youtube por 44 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:00
No Carnaval de 2026, a festa não ficou apenas na memória. A folia circulou em altíssima velocidade. Entre trios e multidões, a conectividade assumiu papel central na experiência dos usuários e levou o consumo de dados a patamares históricos em Salvador, de acordo com o balanço de rede da TIM.
Os números reforçam a escala monumental do carnaval baiano. No Circuito Barra-Ondina, a TIM registrou um tráfego impressionante de 131 TB. O volume é tão expressivo que equivale a 44 anos, 9 meses e 18 dias de consumo ininterrupto de vídeos no YouTube.
O tráfego de dados na capital baiana cresceu 14% em relação ao ano passado. O pico de acessos ocorreu no domingo (15), às 20h, transformando o circuito em um imenso hub de transmissões ao vivo e compartilhamentos em redes sociais. Em Salvador, a tecnologia 5G também mostrou sua força, sustentando 53% do tráfego total coletado pela operadora.
Com uma infraestrutura robusta, a operadora garantiu que a festa de milhões de pessoas pudesse ser compartilhada em tempo real, impulsionada pela tecnologia 5G, que já representa mais da metade de todo o volume de dados trafegado. De acordo com informações da operadora, o desempenho registrado em 2026 é fruto de um planejamento estratégico de engenharia de rede para eventos de massa.
