Com Lore Improta grávida, Unidos do Viradouro é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro

Escola de Niterói conquista o título no Grupo Especial e marca volta da atriz após anos longe da avenida

Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:23

Lore Improta Crédito: Dilson Silva/Agnews

A Unidos do Viradouro levantou a Sapucaí com um desfile tecnicamente preciso e carregado de emoção. Com o enredo “Para cima, Ciça”, a escola de Niterói garantiu o título de campeã do Carnaval do Rio 2026 ao transformar a avenida em tributo ao mestre de bateria da agremiação e aos profissionais que fazem o espetáculo acontecer nos bastidores.

A apresentação exaltou a trajetória de Mestre Ciça e reverenciou o trabalho realizado nos barracões ao longo do ano. A bateria, um dos pontos altos da escola, conduziu o desfile com precisão e energia, reforçando a identidade construída pelo homenageado ao longo de décadas na avenida.

“É do sambista, da escola de Samba. Sou um cara totalmente de escola de samba”, vibrou Ciça após a confirmação do título. “Foi um desfile maravilhoso, no qual emocionamos toda a Avenida. Nunca tive essa ideia, mas a Viradouro fez essa surpresa maravilhosa. Vamos festejar até amanhã de manhã”, completou.

Com passagens por Estácio de Sá, Unidos da Tijuca, Acadêmicos do Grande Rio, União da Ilha e pela própria Viradouro, Mestre Ciça acumula momentos marcantes no Carnaval carioca. Um deles foi recriado no desfile deste ano, quando ele e Juliana Paes subiram em um carro alegórico acompanhados pela bateria, em uma das imagens mais celebradas da noite.