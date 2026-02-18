Acesse sua conta
Com Lore Improta grávida, Unidos do Viradouro é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro

Escola de Niterói conquista o título no Grupo Especial e marca volta da atriz após anos longe da avenida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:23

Lore Improta
Lore Improta Crédito: Dilson Silva/Agnews

A Unidos do Viradouro levantou a Sapucaí com um desfile tecnicamente preciso e carregado de emoção. Com o enredo “Para cima, Ciça”, a escola de Niterói garantiu o título de campeã do Carnaval do Rio 2026 ao transformar a avenida em tributo ao mestre de bateria da agremiação e aos profissionais que fazem o espetáculo acontecer nos bastidores.

Imagens do desfile da Viradouro

Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
1 de 10
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews

A apresentação exaltou a trajetória de Mestre Ciça e reverenciou o trabalho realizado nos barracões ao longo do ano. A bateria, um dos pontos altos da escola, conduziu o desfile com precisão e energia, reforçando a identidade construída pelo homenageado ao longo de décadas na avenida.

Escola Unidos da Viradouro é campeã do Carnaval do RJ

Viradouro é campeã por Leo Franco / AgNews
Viradouro é campeã por Leo Franco / AgNews
Viradouro é campeã por Leo Franco / AgNews
1 de 3
Viradouro é campeã por Leo Franco / AgNews

“É do sambista, da escola de Samba. Sou um cara totalmente de escola de samba”, vibrou Ciça após a confirmação do título. “Foi um desfile maravilhoso, no qual emocionamos toda a Avenida. Nunca tive essa ideia, mas a Viradouro fez essa surpresa maravilhosa. Vamos festejar até amanhã de manhã”, completou.

