SIGNOS

Seis signos viram ímãs de dinheiro até o fim da semana; veja quem tem mais chance de lucro

Eclipse solar e Lua Nova movimentam o céu entre 16 e 22 de fevereiro e favorecem ganhos inesperados

Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16:05

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A semana de 16 a 22 de fevereiro de 2026 é marcada por um eclipse solar e pela Lua Nova em Aquário, combinação que promete mexer com decisões financeiras e abrir espaço para novas oportunidades. Segundo as previsões astrológicas para o período, seis signos do zodíaco tendem a atrair ganhos extras, contratos e até bônus inesperados nos próximos dias.

Touro, Leão, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes aparecem como os mais favorecidos neste ciclo. A movimentação do céu indica decisões mais ousadas, reorganização de prioridades e abertura para propostas fora do padrão habitual.

Touro

O momento favorece estabilidade e recebimento de valores extras. Projetos ligados a comércio, serviços e iniciativas online tendem a render bons frutos. Ajustes salariais ou pagamentos atrasados podem entrar na conta.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Leão

A autoconfiança será decisiva. Entrevistas, lançamentos de projetos autorais e novos negócios ganham destaque. O período é positivo para quem deseja se posicionar com mais firmeza no mercado.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Virgem

A palavra-chave é organização. Ao revisar custos, contratos e estratégias, o lucro tende a surgir de forma natural. Áreas como contabilidade, gestão e análise financeira ficam favorecidas.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos 1 de 5

Escorpião

Ganhos inesperados podem aparecer, seja por bônus, prêmios ou novas ideias colocadas em prática. Iniciativas inovadoras na área financeira têm mais chance de prosperar nesta fase.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6

Capricórnio

O esforço acumulado nos últimos meses tende a se transformar em contratos sólidos e crescimento constante. Investimentos em cursos e projetos de longo prazo podem trazer retorno mais estruturado.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5

Peixes

A criatividade pode se converter em renda extra. Trabalhos manuais, atividades online e projetos ligados a talentos artísticos aparecem como fontes de lucro. A intuição será um guia importante.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5

Guia prático para aproveitar a energia da semana

A movimentação astral favorece o novo e o desapego. Organizar pendências, encerrar tarefas antigas e abrir espaço físico e mental pode ajudar a reconhecer oportunidades.

Manter discrição sobre planos futuros também é apontado como estratégia importante durante o ciclo do eclipse. O período pede menos impulsividade e mais observação, principalmente na terça-feira (17), quando o fenômeno ocorre.