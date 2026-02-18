Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Seis signos viram ímãs de dinheiro até o fim da semana; veja quem tem mais chance de lucro

Eclipse solar e Lua Nova movimentam o céu entre 16 e 22 de fevereiro e favorecem ganhos inesperados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16:05

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A semana de 16 a 22 de fevereiro de 2026 é marcada por um eclipse solar e pela Lua Nova em Aquário, combinação que promete mexer com decisões financeiras e abrir espaço para novas oportunidades. Segundo as previsões astrológicas para o período, seis signos do zodíaco tendem a atrair ganhos extras, contratos e até bônus inesperados nos próximos dias.

Touro, Leão, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes aparecem como os mais favorecidos neste ciclo. A movimentação do céu indica decisões mais ousadas, reorganização de prioridades e abertura para propostas fora do padrão habitual.

Leia mais

Imagem - Ex-ginasta Laís Souza se emociona ao conhecer paciente tetraplégico que voltou a andar após nova vacina

Ex-ginasta Laís Souza se emociona ao conhecer paciente tetraplégico que voltou a andar após nova vacina

Imagem - FOTOS: Disfarçada, Carla Perez curte pipoca de Ivete Sangalo no meio da galera

FOTOS: Disfarçada, Carla Perez curte pipoca de Ivete Sangalo no meio da galera

Imagem - Virginia Fonseca é vaiada na Sapucaí e deixa avenida sob gritos por Paolla Oliveira

Virginia Fonseca é vaiada na Sapucaí e deixa avenida sob gritos por Paolla Oliveira

Touro

O momento favorece estabilidade e recebimento de valores extras. Projetos ligados a comércio, serviços e iniciativas online tendem a render bons frutos. Ajustes salariais ou pagamentos atrasados podem entrar na conta.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Leão

A autoconfiança será decisiva. Entrevistas, lançamentos de projetos autorais e novos negócios ganham destaque. O período é positivo para quem deseja se posicionar com mais firmeza no mercado.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem

A palavra-chave é organização. Ao revisar custos, contratos e estratégias, o lucro tende a surgir de forma natural. Áreas como contabilidade, gestão e análise financeira ficam favorecidas.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Escorpião

Ganhos inesperados podem aparecer, seja por bônus, prêmios ou novas ideias colocadas em prática. Iniciativas inovadoras na área financeira têm mais chance de prosperar nesta fase.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Capricórnio

O esforço acumulado nos últimos meses tende a se transformar em contratos sólidos e crescimento constante. Investimentos em cursos e projetos de longo prazo podem trazer retorno mais estruturado.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Peixes

A criatividade pode se converter em renda extra. Trabalhos manuais, atividades online e projetos ligados a talentos artísticos aparecem como fontes de lucro. A intuição será um guia importante.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Guia prático para aproveitar a energia da semana

A movimentação astral favorece o novo e o desapego. Organizar pendências, encerrar tarefas antigas e abrir espaço físico e mental pode ajudar a reconhecer oportunidades.

Manter discrição sobre planos futuros também é apontado como estratégia importante durante o ciclo do eclipse. O período pede menos impulsividade e mais observação, principalmente na terça-feira (17), quando o fenômeno ocorre.

Entre organização, cautela e abertura para propostas diferentes, a tendência é de uma semana movimentada para o bolso desses seis signos, com possibilidade de ganhos que podem se estender além dos próximos dias.

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas