Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia Fonseca é vaiada na Sapucaí e deixa avenida sob gritos por Paolla Oliveira

Influenciadora enfrentou tumulto após desfile da Grande Rio e deixou o Sambódromo por acesso alternativo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:56

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio Crédito: Anderson Nordê / AgNews

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, foi alvo de vaias em um dos setores da Marquês de Sapucaí após o desfile da Acadêmicos do Grande Rio, da qual ocupou o posto de rainha de bateria no Carnaval 2026.

De acordo com relatos, a saída da influenciadora provocou tumulto ao fim da apresentação. Parte do público no setor 13, um dos mais populares da avenida, reagiu com vaias durante sua passagem.

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Anderson Nordê / AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
1 de 16
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews

Além das manifestações, foliões entoaram o nome de Paolla Oliveira, que ocupava o posto anteriormente na escola de Duque de Caxias.

Após deixar a área de dispersão, Virginia seguiu em direção a um camarote localizado no setor 5. Para evitar aglomeração, utilizou um carrinho para se deslocar até um acesso alternativo do Sambódromo. Ela estava acompanhada por seguranças da escola e da organização do Carnaval.

Leia mais

Imagem - Após polêmica com Virginia, Sabrina Sato impressiona ao aguentar fantasia de 40kg

Após polêmica com Virginia, Sabrina Sato impressiona ao aguentar fantasia de 40kg

Imagem - Paolla Oliveira se pronuncia sobre estreia caótica de Virginia Fonseca na Grande Rio

Paolla Oliveira se pronuncia sobre estreia caótica de Virginia Fonseca na Grande Rio

Imagem - Tapa-sexo solto e costeiro retirado: perrengues de Virginia podem tirar pontos da Grande Rio?

Tapa-sexo solto e costeiro retirado: perrengues de Virginia podem tirar pontos da Grande Rio?

A situação ocorreu logo após o encerramento do desfile da Grande Rio, em uma das noites mais movimentadas da folia carioca.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Tony Sales diz ter vencido Música do Carnaval, mas título vai para de Ivete; veja vídeo

Tony Sales diz ter vencido Música do Carnaval, mas título vai para de Ivete; veja vídeo
Imagem - Qual é o nome da virose deste Carnaval? VOTE

Qual é o nome da virose deste Carnaval? VOTE
Imagem - Turista de Santa Catarina é preso por proferir ofensas racistas em camarote de Salvador

Turista de Santa Catarina é preso por proferir ofensas racistas em camarote de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas