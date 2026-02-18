CARNAVAL 2026

Virginia Fonseca é vaiada na Sapucaí e deixa avenida sob gritos por Paolla Oliveira

Influenciadora enfrentou tumulto após desfile da Grande Rio e deixou o Sambódromo por acesso alternativo

Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:56

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio Crédito: Anderson Nordê / AgNews

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, foi alvo de vaias em um dos setores da Marquês de Sapucaí após o desfile da Acadêmicos do Grande Rio, da qual ocupou o posto de rainha de bateria no Carnaval 2026.

De acordo com relatos, a saída da influenciadora provocou tumulto ao fim da apresentação. Parte do público no setor 13, um dos mais populares da avenida, reagiu com vaias durante sua passagem.

Além das manifestações, foliões entoaram o nome de Paolla Oliveira, que ocupava o posto anteriormente na escola de Duque de Caxias.

Após deixar a área de dispersão, Virginia seguiu em direção a um camarote localizado no setor 5. Para evitar aglomeração, utilizou um carrinho para se deslocar até um acesso alternativo do Sambódromo. Ela estava acompanhada por seguranças da escola e da organização do Carnaval.

A situação ocorreu logo após o encerramento do desfile da Grande Rio, em uma das noites mais movimentadas da folia carioca.