VÍDEO: 'Só os blocos afro me defendem', dispara Daniela Mercury após confusão na saída de trio

Início do percurso foi marcado por confusão nesta segunda-feira (16)

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 21:22

Confusão de trios no circuito Dodô nesta segunda-feira (16) Crédito: Moysés Suzart/CORREIO

Daniela Mercury voltou a comentar a polêmica envolvendo a ordem dos desfiles no circuito Dodô nesta segunda-feira (16). O início de sua apresentação foi marcado por confusão na Barra, após o trio elétrico da banda Psirico ultrapassar a cantora e, depois, dar ré para deixá-la passar.

Antes disso, no início da tarde, integrantes do Filhos de Gandhy se irritaram com atraso de Bell Marques e cobraram respeito ao afoxé. O cantor negou que se atrasou para o desfile. Horas depois, Daniela Mercury agradeceu ao afoxé pelo apoio.

"Viva os Filhos de Gandhy, que saíram hoje mais cedo. Meu querido presidente do Gandhy, que é muito forte, é o único que me defende. Ele e todos os blocos afro da minha cidade são meus irmãos", disse a cantora.

Na ordem dos trios que desfilam no circuito Dodô (Barra-Ondina), Daniela sairia atrás do bloco de Carla Cristina, mas por problemas técnicos, o trio atrasou o desfile, precisando fazer uma manobra, encostando no palco do Beats. O problema é que, ao invés de Daniela passar, foi o trio de Psirico que ultrapassou a cantora no Largo do Farol da Barra.

O trio pipoca de Psirico, que passou Daniela sem autorização, também quebrou e precisou dar ré. A apresentação da cantora começou por volta das 20 horas, após muita confusão entre as equipes dos artistas. "Te amo, Márcio Victor, mas Deus sabe de tudo, era o nosso lugar, antiguidade é posto", alfinetou Daniela, em cima do trio.

A confusão acontece em meio ao imbróglio envolvendo as ordens de apresentação no circuito Dodô. A decisão que concedia a abertura do circuito à cantora no domingo (15) e na segunda-feira (16) foi derrubada pela Justiça no sábado (14).

Em coletiva à imprensa, momentos antes de subir no trio elétrico do bloco Crocodilo no domingo (15), a cantora Daniela Mercury comentou sobre a anulação da decisão judicial.

Daniela afirmou que ainda não teve conhecimento sobre o posicionamento de colegas, mas garantiu não ter problemas com outros artistas. “Muito pelo contrário, sempre fui muito gentil, sempre muito carinhosa, sempre muito respeitosa. Quem não está sendo respeitosa é a turma aí, que não está sendo comigo. O resto está tudo bem. Eu não quero resumir meu Carnaval a isso, porque a gente precisa falar as coisas que precisam ser faladas”, disse.

