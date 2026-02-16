Acesse sua conta
Filhos de Gandhy se irritam com atraso de Bell Marques e cobram respeito: 'Não venham dar carteirada'

Atraso do bloco Camaleão irritou integrantes do afoxé na Barra-Ondina, nesta segunda-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 18:08

Confusão foi regsitrada no circuito Dodô
Confusão foi regsitrada no circuito Dodô Crédito: Tomzé Fonseca/ Agnews

Um momento de irritação foi registrado no início do circuito Dodô, na Barra, nesta segunda-feira (16) de Carnaval. Integrantes do tradicional afoxé Filhos de Gandhy cobraram publicamente a saída do bloco Camaleão, comandado pelo cantor Bell Marques, e reclamaram do atraso. 

De acordo com o afoxé, os Filhos de Gandhy teriam feito um acordo com o bloco puxado por Bell para que o Camaleão se apresentasse primeiro. "Camaleão, comece a se organizar para a saída. Não adianta chamar a Polícia Militar, que eu estou vendo daqui de cima. Respeitem os Filhos de Gandhy. Não queiram dar carteirada no nosso afoxé", disse um dos representantes, que estava em cima do trio elétrico. 

Bell Marques

"Os Filhos de Gandhy fizeram um acordo com o Camaleão para mudança de horário. Nós éramos o primeiro da fila, cedemos para vocês, e passamos a sair às 16 horas. Portanto, respeitem a entidade que faz, quarta-feira, 77 anos no Carnaval de Salvador", disse outro, também em cima do trio. 

O afoxé ainda cobrou para que Bell não demorasse parado em frente aos camarotes no percurso em Ondina. Em certo momento, membros dos Filhos de Gandhy sugeriram passar em frente ao trio do Camaleão e afirmaram que o cantor estava atrasado para a apresentação. 

Bell começou a apresentação por volta de 16 horas, horário que, segundo o afoxé, estava marcado a saída dos Filhos de Gandhy. 

