'Extremamente alegre e afetuosa', diz professora sobre jovem morta no circuito Barra-Ondina

Estudante morreu atropelada nesta segunda-feira (16)

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 16:29

Alice, de 24 anos, estudava na Ufba
Alice, de 24 anos, estudava na Ufba Crédito: Reprodução

Alegre, leve e muito afetuosa. É assim que a professora Janaína Oliveira descreve a estudante Alice Contreiras, de 24 anos, que morreu na madrugada desta segunda-feira (16) após um acidente envolvendo um caminhão de limpeza urbana no circuito Barra-Ondina, durante a operação de limpeza após a passagem dos trios elétricos no Carnaval de Salvador.

Orientadora da jovem no mestrado da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Janaína destacou que Alice tinha presença marcante no ambiente acadêmico e mantinha uma convivência próxima e acolhedora com colegas e professores.

“Alice era uma pessoa extremamente alegre, leve e muito afetuosa no convívio diário. Desde o início do mestrado, passou a frequentar a universidade com entusiasmo e fez da Ufba quase uma segunda casa. Tinha uma presença marcante pela generosidade e pela forma acolhedora com que se relacionava com todos”, declarou.

Estudante morre após tentar subir em caminhão de limpeza em circuito

No programa de pós-graduação, Alice desenvolvia pesquisa na área de evolução do desenvolvimento, conhecida como Evo-Devo, investigando a evolução de um gene fundamental para o desenvolvimento embrionário. Segundo a orientadora, o trabalho apresentava resultados promissores e a jovem já se preparava para seguir carreira acadêmica.

A professora também falou sobre o impacto da perda na comunidade acadêmica. “Recebi a notícia de sua partida com profunda tristeza. Ao mesmo tempo, sou grata por ter acompanhado sua trajetória acadêmica e por ter testemunhado seu crescimento como pesquisadora e como pessoa. Os próximos dias não serão fáceis, mas guardaremos com carinho as lembranças dos momentos felizes e da luz que ela trouxe à nossa convivência", disse.

Amigos que estavam com Alice no momento do acidente precisaram ser socorridos após presenciarem a tragédia. Parte do grupo entrou em estado de choque e foi encaminhada a unidades de saúde, enquanto um dos colegas permaneceu bastante abalado no posto policial montado no circuito.

Segundo a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), a jovem subiu no caminhão sem autorização, escorregou e caiu sob uma das rodas do veículo. O socorro foi acionado imediatamente, mas ela não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a Limpurb lamentou o ocorrido e reforçou que é proibido subir nos veículos de limpeza durante a operação, medida adotada justamente para evitar acidentes.

Ainda não há detalhes sobre velório e sepultamento.

Carnaval 2026

