EMPATIA

Ivete Sangalo 'abandona' escolta ao perceber que PMs batiam de cacetete no povo para abrir caminho; veja vídeo

Público aprovou a atitude da artista e diz que episódio só reforça a empatia da cantora com os fãs

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 14:40

Ivete Sangalo 'abandona' escolta ao perceber que PMs batiam de cacetete no povo para abrir caminho; veja vídeo Crédito: Reprodução

Uma atitude de Ivete Sangalo fez com que aumentasse ainda mais a admiração dos fãs pela cantora. E dessa vez, não foi por nenhum feito artístico, mas pela empatia que ela demonstrou ter com o seu público. A cantora foi flagrada abrindo mão da escolta policial no percurso até o Camarote Villa, em Ondina, no Carnaval de Salvador, nesse domingo (15). Ela seguiu na frente, sem o aparato policial, ao perceber que os militares estavam empurrando as pessoas que estavam ao redor da passagem e usando o cacetete para afastá-las do caminho.

"A Ivete Sangalo no meio do povo, ficando p* com os policiais batendo no povo para abrir caminho e resolvendo ir sozinha de tão retada que ficou", postou um usuário do X, ao publicar o vídeo com a cena em que a artista sai na frente da escolta ao perceber a atitude violenta dos policiais. Um outro usuário que repostou a cena, comentou: "Ela pedindo calma, não sendo atendida e fugindo da corda de segurança". Um outro completou: "Se formos analisar o vídeo, a polícia estava tão focada em bater no povo que não deu conta que ela saiu da escolta".

Ivete Sangalo puxa Bloco Coruja 1 de 11

Outros fãs aproveitaram para aplaudir a iniciativa da artista: "Rapaz, não tem como não amar essa mulher. Na moral! Ivete é f*. A consciência dela ativada no momento certo. A empatia que ela sempre teve em cima do trio e embaixo dele. Não precisa gostar da música que ela faz, mas impossível não admirar o ser humano que ela é".

Houve também quem destacasse que o público da rua estava se comportando melhor do que os policiais. "O público mais educado do que os policiais, todo mundo tranquilo, dando acesso para ela passar". Entre os comentários houve ainda quem chamasse a atenção para violência policial no Carnaval. "Eles realmente têm o prazer de agredir a população. A Ivete sozinha, sendo ela a própria estrela, passou sozinha no meio das pessoas sem ter a necessidade de descer o cacete em ninguém".