SALVADOR

Daniel Cady reage a apresentação do filho com Ivete Sangalo no Carnaval: 'Orgulho'

Nutricionista compartilhou registro feito em camarote

Maysa Polcri

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 20:21

Daniel Cady curtiu Camarote Salvador Crédito: Heider Sacramento/CORREIO

Daniel Cady pode até ter escolhido curtir o Carnaval isolado em meio à natureza, após o término com Ivete Sangalo, mas o nutricionista segue de olho no que acontece nos circuitos da festa. Nesta segunda-feira (16), ele compartilhou um vídeo do filho, Marcelo, em uma apresentação com a mãe.

"Que orgulho de você, meu filho", escreveu o pai em uma publicação no Instagram. Nas imagens, Marcelo Sangalo aparece tocando bateria ao lado da mãe durante a apresentação em um camarote em Salvador, no domingo (15).

Daniel Cady se declarou para o filho em postagem nas redes Crédito: Reprodução

Na quinta-feira (12), primeiro dia oficial do Carnaval em Salvador, Daniel Cady foi visto no Camarote Salvador. Depois disso, passou a compartilhar registros cada vez mais ligados à tranquilidade e ao contato com a natureza.

Enquanto isso, Ivete vive um momento oposto. Durante um show no último sábado (14), a cantora falou com bom humor sobre a fase solteira. "Estou tão gostosa que nem eu mesmo estou aguentando. A pessoa quando tem um 'autotesão', ela não precisa pegar em ninguém, ela se 'auto se pega'. Estou nessa pegada, estou me 'autodescobrindo'. Estou em um relacionamento sério comigo, mas já estou vendo problemas", falou.

Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza 1 de 11

Ela completou dizendo: "Estou devagar. Sabe quando você começa um relacionamento e você quer entender como funciona? Eu cheguei com tudo, apaixonada, pirada em mim, mas estou com calma, observando como me comporto". Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do casamento em novembro de 2025, após mais de uma década juntos.