Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Daniel Cady reage a apresentação do filho com Ivete Sangalo no Carnaval: 'Orgulho'

Nutricionista compartilhou registro feito em camarote

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 20:21

Daniel Cady curtiu Camarote Salvador
Daniel Cady curtiu Camarote Salvador Crédito: Heider Sacramento/CORREIO

Daniel Cady pode até ter escolhido curtir o Carnaval isolado em meio à natureza, após o término com Ivete Sangalo, mas o nutricionista segue de olho no que acontece nos circuitos da festa. Nesta segunda-feira (16), ele compartilhou um vídeo do filho, Marcelo, em uma apresentação com a mãe. 

"Que orgulho de você, meu filho", escreveu o pai em uma publicação no Instagram. Nas imagens, Marcelo Sangalo aparece tocando bateria ao lado da mãe durante a apresentação em um camarote em Salvador, no domingo (15). 

Daniel Cady se declarou para o filho em postagem nas redes
Daniel Cady se declarou para o filho em postagem nas redes Crédito: Reprodução

Na quinta-feira (12), primeiro dia oficial do Carnaval em Salvador, Daniel Cady foi visto no Camarote Salvador. Depois disso, passou a compartilhar registros cada vez mais ligados à tranquilidade e ao contato com a natureza. 

Enquanto isso, Ivete vive um momento oposto. Durante um show no último sábado (14), a cantora falou com bom humor sobre a fase solteira. "Estou tão gostosa que nem eu mesmo estou aguentando. A pessoa quando tem um 'autotesão', ela não precisa pegar em ninguém, ela se 'auto se pega'. Estou nessa pegada, estou me 'autodescobrindo'. Estou em um relacionamento sério comigo, mas já estou vendo problemas", falou. 

Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza

Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza por Reprodução/Instagram
Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza por Reprodução/Instagram
Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza por Reprodução/Instagram
Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza por Reprodução/Instagram
Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza por Reprodução/Instagram
Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza por Reprodução/Instagram
Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza por Reprodução/Instagram
Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza por Reprodução/Instagram
Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza por Reprodução/Instagram
Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza por Reprodução/Instagram
Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza por Reprodução/Instagram
1 de 11
Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza por Reprodução/Instagram

Ela completou dizendo: "Estou devagar. Sabe quando você começa um relacionamento e você quer entender como funciona? Eu cheguei com tudo, apaixonada, pirada em mim, mas estou com calma, observando como me comporto". Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do casamento em novembro de 2025, após mais de uma década juntos.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Everton Ribeiro diz que 'tem o molho' e se surpreende com pipoca de Bell: 'O lado esquerdo tá forte'

Everton Ribeiro diz que 'tem o molho' e se surpreende com pipoca de Bell: 'O lado esquerdo tá forte'
Imagem - Aos 73 anos, Bell Marques arrasta multidão no Camaleão após atrasos no Carnaval

Aos 73 anos, Bell Marques arrasta multidão no Camaleão após atrasos no Carnaval
Imagem - 'Vim por ela': Thiaguinho faz aparição surpresa no Carnaval de Salvador para homenagear Preta Gil

'Vim por ela': Thiaguinho faz aparição surpresa no Carnaval de Salvador para homenagear Preta Gil

MAIS LIDAS

Imagem - Psirico ultrapassa Daniela Mercury no circuito Dodô em meio à polêmica sobre ordem do desfile
01

Psirico ultrapassa Daniela Mercury no circuito Dodô em meio à polêmica sobre ordem do desfile

Imagem - Hoje (16 de fevereiro), a sorte muda de lado e a abundância começa a se manifestar com força para 4 signos
02

Hoje (16 de fevereiro), a sorte muda de lado e a abundância começa a se manifestar com força para 4 signos

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)
03

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)

Imagem - Os donos do lugar: gatos tomaram conta de cidade e hoje vivem e trabalham ao lado dos comerciantes
04

Os donos do lugar: gatos tomaram conta de cidade e hoje vivem e trabalham ao lado dos comerciantes