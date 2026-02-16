Acesse sua conta
Daniel Cady se isola, troca o Carnaval por pescaria e se afasta da folia após separação de Ivete Sangalo

Ex-marido da cantora surgiu em meio à natureza

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 12:43

Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza
Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza Crédito: Reprodução/Instagram

Daniel Cady escolheu curtir o Carnaval de uma forma bem diferente em 2026. Em sua primeira folia após o fim do casamento com Ivete Sangalo, o nutricionista decidiu se afastar de Salvador e se isolar em meio à natureza.

Nos Stories do Instagram, Daniel mostrou que trocou os trios elétricos por um passeio de barco em alto-mar, onde apareceu sem camisa e brincou: "Na concentração para o meu bloco de Carnaval".

Durante a pescaria, ele foi filmado pelo cunhado e parceiro de aventura, Silvio Regis, que comentou: "Olha o capitão aí, já pegou um pescado, já pegou nossa janta". Pouco depois, o nutricionista exibiu dois peixes grandes no barco e celebrou o resultado do dia. "Olha, pai", disse ao mostrar um deles. Em seguida, escreveu: "Garantida a janta das crianças". A noite terminou longe de qualquer agito, com Daniel curtindo uma fogueira.

Dias antes, na quinta-feira (12), primeiro dia oficial do Carnaval em Salvador, ele ainda chegou a aparecer no Camarote Salvador, usando bermuda, tênis e camiseta regata, exibindo os braços tatuados. Depois disso, passou a compartilhar registros cada vez mais ligados à tranquilidade e ao contato com a natureza.

Sítio de Daniel Cady

Enquanto isso, Ivete vive um momento oposto. Durante um show no último sábado (14), a cantora falou com bom humor sobre a fase solteira. "Estou tão gostosa que nem eu mesmo estou aguentando. Às vezes, eu mesma me pego e sinto tesão da porra em mim mesma. A pessoa quando tem um 'autotesão', ela não precisa pegar em ninguém, ela se 'auto se pega'. Estou nessa pegada, estou me 'autodescobrindo'. Estou em um relacionamento sério comigo, mas já estou vendo problemas".

Ela completou dizendo: "Estou devagar. Sabe quando você começa um relacionamento e você quer entender como funciona? Eu cheguei com tudo, apaixonada, pirada em mim, mas estou com calma, observando como me comporto".

Ivete e Daniel Cady anunciaram o fim do casamento em novembro de 2025, após mais de uma década juntos.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Ivete Sangalo Separação Divórcio Daniel Cady

