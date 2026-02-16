VIRALIZOU

Jojo Todynho foi barrada de subir no trio de Bell Marques? Cantora se pronuncia sobre polêmica

Vídeo com a artista viralizou e gerou especulações de que ela teria sido impedida de entrar no trio elétrico do Camaleão

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 10:29

Bell Marques e Jojo Todynho Crédito: Reprodução

Um vídeo de Jojo Todynho no Carnaval de Salvador viralizou nas redes sociais no último domingo (15) e levantou especulações dos internautas. Nas imagens, a cantora aparece falando no telefone, na porta que dá acesso à parte superior do trio elétrico de Bell Marques. Logo surgiram rumores de que a artista teria sido impedida de entrar no veículo na concentração do bloco Camaleão, no Farol da Barra.

Jojo estaria tentando ligar para alguém liberar sua passagem, o que não teria dado certo. Ela estava na companhia do namorado, o policial militar Thiago Gonçalves. O casal teria se retirado da porta do trio e seguido para uma outra área vip no chão, onde pessoas selecionadas podem ficar em frente ao caminhão, sem estar no meio dos foliões.

Jojo Todynho depois e antes da mudança 1 de 19

A artista, porém, negou a informação de que teria sido barrada e afirmou que a situação foi distorcida. Jojo disse que o momento registrado aconteceu enquanto aguardava amigos chegarem ao ponto correto de entrada. "Eu estava esperando Pedro e Michelle porque eu fui pela frente, mas era lá na parte de trás. Pegaram isso e postaram dizendo que eu fui barrada no trio de Bell", falou.

A cantora também criticou a repercussão do vídeo. "Não gostar de mim é um direito de vocês. Não faço questão que gostem. Agora, inventar mentira é feio. É feio demais", declarou. "O meu patrocinador está patrocinando os trios aqui, o Carnaval inteiro aqui em Salvador. Faz essa vergonha não, tá bom? Por favor!", finalizou.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.