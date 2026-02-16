Acesse sua conta
Carnaval de Salvador 2026: presos após reconhecimento facial chega a 49 nos circuitos

Suspeitos foram identificados após passarem pelos Portais de Abordagem, que ficam na entrada dos principais circuitos

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 10:21

Carnaval de Salvador 2026: presos após reconhecimento facial chega a 49 nos circuitos
Carnaval de Salvador 2026: presos após reconhecimento facial chega a 49 nos circuitos Crédito: Divulgação/SSPBA

O número de foragidos da Justiça presos com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial chegou a 49 durante o Carnaval de Salvador. O balanço foi atualizado após o quarto dia oficial da festa, encerrado na madrugada desta segunda-feira (16), quando oito criminosos foram localizados e capturados.

Os suspeitos foram identificados após passarem pelos Portais de Abordagem, que ficam na entrada dos principais circuitos, onde o sistema de monitoramento facial cruza imagens captadas em tempo real com o banco de dados de pessoas que têm mandados de prisão em aberto.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as prisões ocorreram nos principais circuitos da folia em Salvador: Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho), que concentram o maior número de de foliões.

Entre os detidos estão procurados por crimes como homicídio, tráfico de drogas e falta de pagamento de pensão alimentícia. Após a confirmação da identidade e da existência de mandado judicial, as equipes policiais realizaram a abordagem e conduziram os suspeitos às Delegacias Especiais de Área (DEAs), instaladas em pontos estratégicos dos circuitos.

