Carnaval de Salvador 2026: presos após reconhecimento facial chega a 49 nos circuitos

Suspeitos foram identificados após passarem pelos Portais de Abordagem, que ficam na entrada dos principais circuitos

Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 10:21

Carnaval de Salvador 2026: presos após reconhecimento facial chega a 49 nos circuitos Crédito: Divulgação/SSPBA

O número de foragidos da Justiça presos com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial chegou a 49 durante o Carnaval de Salvador. O balanço foi atualizado após o quarto dia oficial da festa, encerrado na madrugada desta segunda-feira (16), quando oito criminosos foram localizados e capturados.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as prisões ocorreram nos principais circuitos da folia em Salvador: Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho), que concentram o maior número de de foliões.