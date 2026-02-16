TURISMO

Cidade lotada: ocupação hoteleira chega a 99% no domingo de Carnaval em Salvador

Número de pousos no aeroporto foi 30% superior ao registrado no ano anterior

Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 13:47

Ocupação hoteleira chega a 99% no domingo de Carnaval e supera índice do ano passado Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Salvador registrou quase lotação máxima na rede hoteleira durante o domingo (15) de Carnaval. A taxa de ocupação em hotéis e pousadas alcançou 99,5%, superando o índice de 96,4% verificado no mesmo período da festa em 2025, confirmando o forte fluxo turístico na capital baiana.

O aumento da movimentação também foi percebido nos principais portões de entrada da cidade. No Aeroporto de Salvador, foram registrados 78 pousos no domingo de Carnaval, número 30% superior ao registrado no ano anterior, quando houve 60 chegadas. Já o total de passageiros desembarcados subiu de 9.225 em 2025 para 11.690 neste ano, um crescimento de 26,7%.

Programação do Circuito Dodô 1 de 16

O transporte rodoviário também apresentou alta. A rodoviária da capital contabilizou 578 ônibus chegando à cidade, um aumento de 10,1% em comparação com o mesmo dia da festa no ano passado. O número de passageiros desembarcados também cresceu, passando de 6.637 em 2025 para 6.696 em 2026.

Para a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, os números reforçam a força do Carnaval de Salvador como principal atração turística do período.

“O domingo de Carnaval confirma Salvador como um destino extremamente procurado, com crescimento nas chegadas por diferentes modais e uma ocupação hoteleira praticamente total. Esses resultados são fruto de planejamento, diversidade cultural e trabalho integrado para garantir uma festa organizada, segura e acolhedora para turistas e moradores”, destacou.

Além da forte presença de turistas nos circuitos oficiais, bairros também registraram grande participação popular. No Circuito Mestre Bimba, no Nordeste de Amaralina, cerca de 50 mil pessoas acompanharam a programação. Cajazeiras reuniu aproximadamente 3,5 mil foliões, enquanto o Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, recebeu cerca de 3 mil pessoas. Em Pau da Lima e na Liberdade, as festas também ocorreram sem registro de ocorrências graves, com destaque para o desfile do bloco infantil Os Mangueirinhas, que mobilizou famílias.

Na área da saúde, entre quinta-feira (12) e a manhã desta segunda-feira (16), foram registrados 2.975 atendimentos nos módulos montados nos circuitos e nos postos instalados nos bairros. A maioria dos casos foi de natureza clínica, representando mais de 80% das ocorrências.

O transporte público também apresentou aumento de demanda. O serviço gratuito Buzu da Folia realizou 1.703 viagens apenas no domingo, transportando mais de 117 mil passageiros. O sistema BRT teve crescimento de quase 18% na movimentação em relação ao ano anterior. Já o Elevador Lacerda transportou cerca de 24,4 mil pessoas, enquanto o Plano Inclinado Liberdade–Calçada registrou quase 3 mil usuários.

Na área de ordenamento urbano, a Central de Acolhimento contabilizou 3.869 usos para banho durante o período, enquanto equipes municipais retiraram quase 2,8 mil itens de comércio irregular e realizaram mais de mil abordagens educativas nos circuitos.

As secretarias de manutenção e serviços públicos também intensificaram as ações de limpeza de drenagens, recuperação de pavimentos e manutenção de espaços públicos nos circuitos e bairros onde ocorrem programações carnavalescas.

Na fiscalização urbana, mais de 400 peças publicitárias irregulares foram apreendidas e 393 bebidas de marcas não patrocinadoras foram retiradas de circulação. Também foram realizadas vistorias sonoras e notificações por funcionamento irregular.

Já a Limpurb informou a coleta de aproximadamente 108,5 toneladas de materiais recicláveis nas centrais de reciclagem e por meio do programa Plástico é Vida durante os primeiros dias da festa.

A Guarda Civil Municipal registrou cinco ocorrências no domingo, incluindo prisões e apoio na localização de responsáveis por criança perdida. Ao longo do Carnaval, mais de 6,7 mil crianças já foram identificadas com pulseiras de segurança.

A iluminação pública manteve funcionamento regular nos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha, com registros apenas de manutenções pontuais e sem ocorrência de apagões.

Na área de tecnologia, a rede gratuita Conecta Salvador contabilizou mais de 25 mil usuários no domingo, com mais de 200 mil conexões registradas e tráfego de dados superior a 2 terabytes.