Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Kannário bloqueia Ivete Sangalo nas redes sociais e reclama: 'Nunca nem falou comigo'

Polêmica começou após cantora segui-lo nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 15:29

Igor Kannário
Igor Kannário Crédito: Divulgação

O cantor Igor Kannário afirmou ter bloqueado Ivete Sangalo nas redes sociais após perceber que a artista passou a segui-lo recentemente. Em entrevista ao Macaco Gordo, ele explicou a decisão e afirmou não ter relação com a cantora. “Nunca nem falou comigo", disparou.

“Rainha é a minha mãe. A única rainha na minha vida é a minha mãe. Eu acho que, 25 anos de carreira, cara. A Ivete veio me enxergar ontem?”, acrescentou.

Ivete Sangalo puxa Bloco Coruja

Ivete Sangalo por Vitor Santos / AgNews
Ivete Sangalo por Vitor Santos / AgNews
Ivete Sangalo por Vitor Santos / AgNews
Ivete Sangalo por Vitor Santos / AgNews
João Gomes admite nervosismo e surpreende Ivete Sangalo ao cantar em trio por WEBERT BELICIO
João Gomes admite nervosismo e surpreende Ivete Sangalo ao cantar em trio por WEBERT BELICIO
Ivete Sangalo por Reprodução
Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o Bloco Coruja por Vitor Santos / AgNews
Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o Bloco Coruja por Vitor Santos / AgNews
Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o Bloco Coruja por Vitor Santos / AgNews
Ivete Sangalo por Vitor Santos / AgNews
1 de 11
Ivete Sangalo por Vitor Santos / AgNews

Kannário afirmou ainda que sempre admirou a cantora, mas disse não entender por que o reconhecimento teria vindo apenas agora. “Eu também sempre fui fã da Ivete, adorador da pessoa da Ivete. Mas eu tenho opinião própria, me respeito e também respeito os outros. Por que depois de 25 anos ela vai me enxergar agora?”, disse.

O cantor também afirmou que nunca teve proximidade com Ivete e que, por isso, não viu motivo para retribuir o novo acompanhamento nas redes.

“Eu me achei no dever de bloquear, porque se nunca me procurou antes, quando eu estava no meu apertado, pedindo socorro para sobreviver e ela poderia dizer assim ‘deixa o menino trabalhar, é um menino bom’. Então não vou seguir de volta”, declarou.

Ele reforçou ainda que não possui relação pessoal ou profissional com a artista. “Não tenho contato, não faz parte do meu ciclo de amizade, nunca nem falou comigo, nunca curtiu nada do meu show, nunca me convidou para porra nenhuma, por que tenho que seguir Ivete Sangalo? Respeito Ivete, mas não vou seguir, vou te bloquear, porque não faço parte do seu ciclo”, afirmou.

Ivete Sangalo teria começado a seguir o cantor na última sexta-feira (13), durante o período de Carnaval. A cantora não se pronunciou publicamente sobre o caso.

Tags:

Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - Marido de Sasha se irrita com seguidor que disse que ele não era famoso no Carnaval de Salvador

Marido de Sasha se irrita com seguidor que disse que ele não era famoso no Carnaval de Salvador
Imagem - 'Extremamente alegre e afetuosa', diz professora sobre jovem morta no circuito Barra-Ondina

'Extremamente alegre e afetuosa', diz professora sobre jovem morta no circuito Barra-Ondina
Imagem - Vestida de noiva, Alinne Rosa faz homenagem à cantora Rita Lee em trio elétrico

Vestida de noiva, Alinne Rosa faz homenagem à cantora Rita Lee em trio elétrico

MAIS LIDAS

Imagem - Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos
01

Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos

Imagem - Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes
02

Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes

Imagem - Ivete Sangalo 'abandona' escolta ao perceber que PMs batiam de cacetete no povo para abrir caminho; veja vídeo
03

Ivete Sangalo 'abandona' escolta ao perceber que PMs batiam de cacetete no povo para abrir caminho; veja vídeo

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)
04

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)