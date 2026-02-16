BRIGA NO CARNAVAL

Kannário bloqueia Ivete Sangalo nas redes sociais e reclama: 'Nunca nem falou comigo'

Polêmica começou após cantora segui-lo nas redes sociais

Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 15:29

Igor Kannário Crédito: Divulgação

O cantor Igor Kannário afirmou ter bloqueado Ivete Sangalo nas redes sociais após perceber que a artista passou a segui-lo recentemente. Em entrevista ao Macaco Gordo, ele explicou a decisão e afirmou não ter relação com a cantora. “Nunca nem falou comigo", disparou.

“Rainha é a minha mãe. A única rainha na minha vida é a minha mãe. Eu acho que, 25 anos de carreira, cara. A Ivete veio me enxergar ontem?”, acrescentou.

Kannário afirmou ainda que sempre admirou a cantora, mas disse não entender por que o reconhecimento teria vindo apenas agora. “Eu também sempre fui fã da Ivete, adorador da pessoa da Ivete. Mas eu tenho opinião própria, me respeito e também respeito os outros. Por que depois de 25 anos ela vai me enxergar agora?”, disse.

O cantor também afirmou que nunca teve proximidade com Ivete e que, por isso, não viu motivo para retribuir o novo acompanhamento nas redes.

“Eu me achei no dever de bloquear, porque se nunca me procurou antes, quando eu estava no meu apertado, pedindo socorro para sobreviver e ela poderia dizer assim ‘deixa o menino trabalhar, é um menino bom’. Então não vou seguir de volta”, declarou.

Ele reforçou ainda que não possui relação pessoal ou profissional com a artista. “Não tenho contato, não faz parte do meu ciclo de amizade, nunca nem falou comigo, nunca curtiu nada do meu show, nunca me convidou para porra nenhuma, por que tenho que seguir Ivete Sangalo? Respeito Ivete, mas não vou seguir, vou te bloquear, porque não faço parte do seu ciclo”, afirmou.