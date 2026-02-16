Acesse sua conta
Sophie Charlotte confirma término do namoro com Xamã: 'Estou solteira'

Artistas curtiram Carnaval em locais diferentes

  • Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17:24

Sophie Charlotte e Xamã Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Sophie Charlotte confirmou neste domingo (15) o fim do relacionamento com o cantor Xamã ao chegar para acompanhar a primeira noite de desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí.

Ao desembarcar em um camarote acompanhada do irmão, Ângelo Wolf, a artista foi questionada sobre o status do relacionamento e confirmou o término de forma direta. “Sim, estou solteira”, afirmou.

Os rumores sobre o fim do namoro ganharam força após Sophie e Xamã curtirem camarotes diferentes durante o desfile da Série Ouro, realizado na noite de sábado (14), também na Sapucaí.

Em 2025, o casal também passou o Carnaval separado e retomou o relacionamento meses depois, em maio. Desta vez, porém, a atriz confirmou publicamente que voltou a ficar solteira ao chegar para a folia carioca.

*Com informações do Gshow

Carnaval 2026

