Sophie Charlotte confirma término do namoro com Xamã: 'Estou solteira'

Esther Morais
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17:24
A atriz Sophie Charlotte confirmou neste domingo (15) o fim do relacionamento com o cantor Xamã ao chegar para acompanhar a primeira noite de desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí.
Ao desembarcar em um camarote acompanhada do irmão, Ângelo Wolf, a artista foi questionada sobre o status do relacionamento e confirmou o término de forma direta. “Sim, estou solteira”, afirmou.
Sophie Charlotte e Xamã
Os rumores sobre o fim do namoro ganharam força após Sophie e Xamã curtirem camarotes diferentes durante o desfile da Série Ouro, realizado na noite de sábado (14), também na Sapucaí.
Em 2025, o casal também passou o Carnaval separado e retomou o relacionamento meses depois, em maio. Desta vez, porém, a atriz confirmou publicamente que voltou a ficar solteira ao chegar para a folia carioca.
*Com informações do Gshow