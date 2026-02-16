Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Folião sobe em trio de Kannário e cantor interrompe apresentação no Campo Grande

Pipoca acontece nesta segunda-feira (16), no circuito Osmar

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 18:55

Folião sobe em trio durante a passagem de Igor Kannário no Campo Grande
Folião sobe em trio durante a passagem de Igor Kannário no Campo Grande Crédito: Sora Maia/CORREIO

Uma situação de risco fez o cantor Igor Kannário parar a apresentação no circuito Campo Grande, nesta segunda-feira (16). Um folião subiu em cima do trio elétrico e mobilizou uma equipe de seguranças. A situação aconteceu logo no início do percurso. 

"Manda ele descer para não se machucar. O cara está emocionado, é a adrenalina do momento. Qualquer prejuízo no caminhão, eu assumo", disse Kannário arrancando gritos da pipoca. 

Folião sobe em trio durante a passagem de Igor Kannário no Campo Grande

Folião sobe em trio durante a passagem de Igor Kannário no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Folião sobe em trio durante a passagem de Igor Kannário no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Folião sobe em trio durante a passagem de Igor Kannário no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Folião sobe em trio durante a passagem de Igor Kannário no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
1 de 4
Folião sobe em trio durante a passagem de Igor Kannário no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO

O folião chegou a se ajoelhar e pular em cima do trio elétrico. As pessoas que estavam na pipoca fizeram gestos pedindo para que o homem saísse do local. Depois de alguns minutos, o homem desceu e Kannário continuou a apresentação. 

"Preciso que você desça daí, irmão. Contenha sua emoção. Não precisa agredir o cara, não", disse o cantor. 

Leia mais

Imagem - Dono de camarote interditado na Barra foi preso com mais de 500 munições de fuzil em resort de luxo

Dono de camarote interditado na Barra foi preso com mais de 500 munições de fuzil em resort de luxo

Imagem - Filhos de Gandhy se irritam com atraso de Bell Marques e cobram respeito: 'Não venham dar carteirada'

Filhos de Gandhy se irritam com atraso de Bell Marques e cobram respeito: 'Não venham dar carteirada'

Imagem - Vapes, desodorantes e chaves de fenda: veja quais objetos são apreendidos nos circuitos de Carnaval

Vapes, desodorantes e chaves de fenda: veja quais objetos são apreendidos nos circuitos de Carnaval

Mais recentes

Imagem - Daniel Cady reage a apresentação do filho com Ivete Sangalo no Carnaval: 'Orgulho'

Daniel Cady reage a apresentação do filho com Ivete Sangalo no Carnaval: 'Orgulho'
Imagem - Igor Kannario comanda pipoca em desfile no Campo Grande, nesta segunda (16)

Igor Kannario comanda pipoca em desfile no Campo Grande, nesta segunda (16)
Imagem - Psirico ultrapassa Daniela Mercury no circuito Dodô em meio à polêmica sobre ordem do desfile

Psirico ultrapassa Daniela Mercury no circuito Dodô em meio à polêmica sobre ordem do desfile

MAIS LIDAS

Imagem - Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar
01

Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar

Imagem - Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Ancelotti e Ricky Martin: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS
02

Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Ancelotti e Ricky Martin: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS

Imagem - 'Extremamente alegre e afetuosa', diz professora sobre jovem morta no circuito Barra-Ondina
03

'Extremamente alegre e afetuosa', diz professora sobre jovem morta no circuito Barra-Ondina

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)
04

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)