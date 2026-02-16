VÍDEO: Folião sobe em trio de Kannário e cantor interrompe apresentação no Campo Grande

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 18:55
Uma situação de risco fez o cantor Igor Kannário parar a apresentação no circuito Campo Grande, nesta segunda-feira (16). Um folião subiu em cima do trio elétrico e mobilizou uma equipe de seguranças. A situação aconteceu logo no início do percurso.
"Manda ele descer para não se machucar. O cara está emocionado, é a adrenalina do momento. Qualquer prejuízo no caminhão, eu assumo", disse Kannário arrancando gritos da pipoca.
Folião sobe em trio durante a passagem de Igor Kannário no Campo Grande
O folião chegou a se ajoelhar e pular em cima do trio elétrico. As pessoas que estavam na pipoca fizeram gestos pedindo para que o homem saísse do local. Depois de alguns minutos, o homem desceu e Kannário continuou a apresentação.
"Preciso que você desça daí, irmão. Contenha sua emoção. Não precisa agredir o cara, não", disse o cantor.