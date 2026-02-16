RISCO

VÍDEO: Folião sobe em trio de Kannário e cantor interrompe apresentação no Campo Grande

Pipoca acontece nesta segunda-feira (16), no circuito Osmar

Maysa Polcri

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 18:55

Folião sobe em trio durante a passagem de Igor Kannário no Campo Grande Crédito: Sora Maia/CORREIO

Uma situação de risco fez o cantor Igor Kannário parar a apresentação no circuito Campo Grande, nesta segunda-feira (16). Um folião subiu em cima do trio elétrico e mobilizou uma equipe de seguranças. A situação aconteceu logo no início do percurso.

"Manda ele descer para não se machucar. O cara está emocionado, é a adrenalina do momento. Qualquer prejuízo no caminhão, eu assumo", disse Kannário arrancando gritos da pipoca.

O folião chegou a se ajoelhar e pular em cima do trio elétrico. As pessoas que estavam na pipoca fizeram gestos pedindo para que o homem saísse do local. Depois de alguns minutos, o homem desceu e Kannário continuou a apresentação.