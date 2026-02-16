RELÍQUIA DA TROPICÁLIA

Neusa Borges no Expresso 2222: 'Cerveja e trabalho são o meu segredo para não envelhecer'

Veterana, que nunca perdeu uma edição do camarote, falou ao Correio sobre sua ligação com a família Gil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 20:50

Neusa Borges Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Para Neusa Borges, o Expresso 2222 não é apenas um camarote; é um ponto de encontro histórico. Presente desde a primeira edição do espaço no Edifício Oceania, a atriz de 84 anos é parte do DNA da família Gil, com quem trabalhou ainda nos tempos da Tropicália. Nesta segunda-feira (16), quarta noite da folia, Neusa se emocionou ao relembrar sua trajetória no Carnaval e a relação quase maternal com Preta Gil. “Eu vi a Preta nascer, vi a Preta ser mãe... Ontem eu chorei muito”, confessou a atriz, em conversa com o Correio.

Para a veterana, a partida da cantora, em 2025, ainda é uma ferida aberta, mas tratada com fé. “Sabe aqueles anjos que caem do céu por descuido? Papai do Céu falou: ‘Não, ela tem que voltar’. Ela foi especial no tempo que ficou aqui e deve estar muito feliz onde está agora.”

Nem mesmo os percalços da vida, como o grave acidente em um carro alegórico anos atrás, a afastaram do camarote. “O único ano em que não vim foi quando ‘morri’ no carro alegórico. No ano seguinte, eu estava aqui, de muleta e tudo, mas estava aqui”, brincou a atriz, que fez questão de abraçar Flora Gil e recordar os tempos em que o espaço ainda servia café da manhã no térreo do prédio.

Engana-se quem pensa que Neusa Borges está em ritmo de aposentadoria. A artista revelou que sua agenda de 2026 está cheia. “Agora, em março, já começo a filmar. Tenho três filmes para rodar: um aqui na Bahia, outro no Rio e uma produção internacional com os Estados Unidos”, detalhou. Além disso, ela se prepara para interpretar um papel na Paixão de Cristo, em Teresina (PI).

E o segredo para tanta vitalidade aos 84 anos? Entre risos e sinceridade, Neusa não fez mistério: “O pessoal pergunta qual é o meu elixir. É cerveja mesmo! Cerveja e trabalho, para mim, são tudo. Se a gente está viva, não pode estar errada”. Apesar de ter tentado aprender a apreciar vinho recentemente, ela admite que a “loira gelada” continua sendo sua fiel companheira nas datas que mais ama: aniversário, Réveillon e, claro, o Carnaval de Salvador.

De saída para o Rio de Janeiro para retomar os sets de filmagem, a atriz deixou no ar a leveza de quem viu Ivete Sangalo, Saulo Fernandes e Claudia Leitte subirem nos trios pela primeira vez — e que continua sendo reverenciada por eles cada vez que o trio para em frente à varanda mais famosa da Barra.