Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Princípio de incêndio próximo a camarote no Carnaval de Salvador assusta foliões

De acordo com o Corpo de Bombeiros da Bahia, não houve feridos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo
  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Monique Lobo

  • Yan Inácio

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 22:41

Coqueiro pegou fogo no Circuito Barra-Ondina
Coqueiro pegou fogo no Circuito Barra-Ondina Crédito: Yan Inácio/CORREIO

Um coqueiro pegou fogo, na noite desta segunda-feira (16), no Circuito Dodô (Barra-Ondina) do Carnaval de Salvador. A cena inusitada aconteceu durante a passagem do trio do bloco Vem Comigo, puxado pela cantora Carla Cristina.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros da Bahia foi até o local e conteve as chamas. De acordo com a corporação, houve um princípio de incêndio na árvore, próxima a um camarote, mas ninguém se feriu.

Veja o momento em que o coqueiro pegou fogo

Coqueiro pega fogo durante passagem de bloco no Carnaval de Salvador por Yan Inácio/CORREIO
Coqueiro pega fogo durante passagem de bloco no Carnaval de Salvador por Yan Inácio/CORREIO
Coqueiro pega fogo durante passagem de bloco no Carnaval de Salvador por Yan Inácio/CORREIO
Coqueiro pega fogo durante passagem de bloco no Carnaval de Salvador por Yan Inácio/CORREIO
Coqueiro pega fogo durante passagem de bloco no Carnaval de Salvador por Yan Inácio/CORREIO
1 de 5
Coqueiro pega fogo durante passagem de bloco no Carnaval de Salvador por Yan Inácio/CORREIO

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. Os bombeiros informaram que só após a perícia vão saber o que causou as chamas.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Aos 73 anos, Bell Marques arrasta multidão no Camaleão após atrasos no Carnaval

Aos 73 anos, Bell Marques arrasta multidão no Camaleão após atrasos no Carnaval

Imagem - 'Ser dono de vaga é fora de qualquer direito natural', diz Armandinho sobre ordem dos trios no Carnaval

'Ser dono de vaga é fora de qualquer direito natural', diz Armandinho sobre ordem dos trios no Carnaval

Imagem - Carnaval de Salvador registra quase 300 casos de intoxicação alcoólica; veja números

Carnaval de Salvador registra quase 300 casos de intoxicação alcoólica; veja números

Tags:

Carnaval Árvore Carnaval 2026 Incêndio Fogo Chamas Circuito Dodo Circuito Barra-ondina

Mais recentes

Imagem - Foliões são retirados dos trios de Xanddy e Olodum após irregularidades

Foliões são retirados dos trios de Xanddy e Olodum após irregularidades
Imagem - 'Carnaval se tornou uma necessidade', diz Giovana Cordeiro sobre presença na folia em Salvador

'Carnaval se tornou uma necessidade', diz Giovana Cordeiro sobre presença na folia em Salvador
Imagem - 'Sem ela, o Carnaval não existe': Leo Kret celebra legado de Preta Gil e elege música da folia

'Sem ela, o Carnaval não existe': Leo Kret celebra legado de Preta Gil e elege música da folia

MAIS LIDAS

Imagem - Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos
01

Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos

Imagem - Adolescente é morto a tiros durante concentração de bloco no Carnaval
02

Adolescente é morto a tiros durante concentração de bloco no Carnaval

Imagem - Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido
03

Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido

Imagem - 'Remete a desigualdades históricas': Carla Perez pede desculpas após subir nos ombros de segurança
04

'Remete a desigualdades históricas': Carla Perez pede desculpas após subir nos ombros de segurança