Princípio de incêndio próximo a camarote no Carnaval de Salvador assusta foliões

Monique Lobo
Yan Inácio
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 22:41
Um coqueiro pegou fogo, na noite desta segunda-feira (16), no Circuito Dodô (Barra-Ondina) do Carnaval de Salvador. A cena inusitada aconteceu durante a passagem do trio do bloco Vem Comigo, puxado pela cantora Carla Cristina.
Uma guarnição do Corpo de Bombeiros da Bahia foi até o local e conteve as chamas. De acordo com a corporação, houve um princípio de incêndio na árvore, próxima a um camarote, mas ninguém se feriu.
Veja o momento em que o coqueiro pegou fogo
Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. Os bombeiros informaram que só após a perícia vão saber o que causou as chamas.
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.