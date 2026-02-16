DESLUMBRANTE

Sabrina Sato chega para segundo dia de desfiles na Sapucaí; veja fotos

Apresentadora foi para o Rio de Janeiro após desfilar pela Gaviões da Fiel, no Carnaval de São Paulo

Maysa Polcri

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 22:21

Sabrina Sato na Marquês de Sapucaí Crédito: Anderson Bordê/AgNews

Sabrina Sato desembarcou no Rio de Janeiro após desfilar pela Gaviões da Fiel no Carnaval de São Paulo na noite do último sábado (14). Com uma fantasia dourada e cavada, a apresentadora participou de uma ação comercial na Marquês de Sapucaí, onde acontece o segundo dia de desfiles das escolas cariocas, nesta segunda-feira (16).

Antes de aparecer na Sapucaí, Sabrina Sato postou pegando um jatinho em São Paulo ao lado de Nicolas Prattes e Zoe, sua filha com Duda Nagle.

A apresentadora ainda prometeu duas trocas de look ao longo da noite. A fantasia dourada é assinada pelo estilista Kelvin Germanier e possui esferas e pedrarias douradas.

