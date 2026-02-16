Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-jogador do Vitória é preso ao xingar PM durante briga no Carnaval

Segundo os militares, o jogador apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 12:43

Ex-jogador do Vitória Bryan foi preso após se envolver em uma confusão no Carnaval de Belo Horizonte
Ex-jogador do Vitória Bryan foi preso após se envolver em uma confusão no Carnaval de Belo Horizonte Crédito: Reprodução

ex-jogador do Vitória Bryan Silva Garcia, 33 anos, foi preso na tarde deste domingo (15) após se envolver em uma confusão durante o desfile do bloco Baianeiros, no Bairro Castelo, no Carnaval de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, equipes que realizavam o policiamento do evento foram acionadas para conter uma briga generalizada entre foliões na Avenida Altamiro Avelino Soares. Durante a intervenção policial, os participantes do bloco apontaram Bryan como um dos envolvidos na confusão.

Ex-jogador do Vitória Bryan foi preso após se envolver em confusão

Bryan, quando jogava pelo Vitória por Reprodução
Ex-jogador do Vitória Bryan foi preso após se envolver em confusão por Reprodução
Ex-jogador teria xingado policiais e ameaçado por Reprodução
1 de 3
Bryan, quando jogava pelo Vitória por Reprodução

Segundo os militares, o jogador apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado. Ainda de acordo com a PM, ele passou a desacatar os policiais, apontando o dedo para o rosto dos agentes e xingando-os.

Os policiais advertiram o atleta, mas ele teria continuado com as ofensas e recebeu voz de prisão. Ainda de acordo com a corporação, ao ser informado da detenção, Bryan resistiu, mas foi imobilizado e algemado pelos policiais.

Leia mais

Teste no Bahia, vida na favela e história hilária; conheça Bryan

Atualmente jogando pelo Itabirito Futebol Clube, o atleta tem passagens ainda pelo Cruzeiro Esporte Clube e pelo América Futebol Clube.

Durante o tumulto, um policial militar foi atingido no rosto por um folião ainda não identificado e sofreu um corte. O agente foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico.

Após ser contido, Bryan foi levado à UPA Santa Terezinha e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a PM, durante o deslocamento, ele ainda teria feito ameaças a familiares dos militares envolvidos na ocorrência.

Mais recentes

Imagem - Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos

Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos
Imagem - Daniel Cady se isola, troca o Carnaval por pescaria e se afasta da folia após separação de Ivete Sangalo

Daniel Cady se isola, troca o Carnaval por pescaria e se afasta da folia após separação de Ivete Sangalo
Imagem - 'Motorista da Limpurb está muito abalado', diz Bruno Reis após morte de foliã no circuito Barra-Ondina

'Motorista da Limpurb está muito abalado', diz Bruno Reis após morte de foliã no circuito Barra-Ondina

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-pugilista Reginaldo Hollyfield é preso após agredir a sobrinha
01

Ex-pugilista Reginaldo Hollyfield é preso após agredir a sobrinha

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)
02

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)

Imagem - Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido
03

Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido

Imagem - Um presente poderoso do Universo muda o rumo de tudo, e Gêmeos, Leão, Sagitário e Aquário sentem isso hoje (16 de fevereiro) com força total
04

Um presente poderoso do Universo muda o rumo de tudo, e Gêmeos, Leão, Sagitário e Aquário sentem isso hoje (16 de fevereiro) com força total