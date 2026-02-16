CONFUSÃO

Ex-jogador do Vitória é preso ao xingar PM durante briga no Carnaval

Segundo os militares, o jogador apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado

Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 12:43

Ex-jogador do Vitória Bryan foi preso após se envolver em uma confusão no Carnaval de Belo Horizonte Crédito: Reprodução

O ex-jogador do Vitória Bryan Silva Garcia, 33 anos, foi preso na tarde deste domingo (15) após se envolver em uma confusão durante o desfile do bloco Baianeiros, no Bairro Castelo, no Carnaval de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, equipes que realizavam o policiamento do evento foram acionadas para conter uma briga generalizada entre foliões na Avenida Altamiro Avelino Soares. Durante a intervenção policial, os participantes do bloco apontaram Bryan como um dos envolvidos na confusão.

Segundo os militares, o jogador apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado. Ainda de acordo com a PM, ele passou a desacatar os policiais, apontando o dedo para o rosto dos agentes e xingando-os.

Os policiais advertiram o atleta, mas ele teria continuado com as ofensas e recebeu voz de prisão. Ainda de acordo com a corporação, ao ser informado da detenção, Bryan resistiu, mas foi imobilizado e algemado pelos policiais.

Atualmente jogando pelo Itabirito Futebol Clube, o atleta tem passagens ainda pelo Cruzeiro Esporte Clube e pelo América Futebol Clube.

Durante o tumulto, um policial militar foi atingido no rosto por um folião ainda não identificado e sofreu um corte. O agente foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico.