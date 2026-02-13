Solteiro, Daniel Cady curte Camarote Salvador e fala sobre folia e planos pós-festa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 03:08
O Carnaval de Salvador começou e o nutricionista Daniel Cady, 40 anos, ex-marido da cantora Ivete Sangalo, 53, esteve no Camarote Salvador na quinta-feira (12), primeiro dia de folia. Pai de Marcelo, Helena e Marina Sangalo, ele aproveitou a festa ao lado de amigos, mas avisou que a passagem pelo circuito será rápida.
“Esse ano eu só tenho hoje pra curtir aqui com os amigos. Vim com a galera pra aproveitar mesmo, mas amanhã já vou pescar numa ilha aqui próxima. É um lugar que eu sempre gosto de ir. Então não é possível ficar muitos dias, é só hoje mesmo que eu vou dar essa curtida aqui”, contou.
Famosos no Camarote Salvador
Questionado sobre a trilha sonora do Carnaval, ele não hesitou: “A ‘Vampirinha’, né? Tem que ser”, em referência ao hit da cantora que domina a festa.
Daniel e Ivete Sangalo anunciaram o fim do casamento em novembro de 2025 após 17 anos juntos, sendo cerca de 14 anos oficialmente casados, e afirmaram em comunicado que a decisão foi tomada de forma respeitosa e com foco no bem-estar da família que construíram com os três filhos.
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.