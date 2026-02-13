Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-Little Mix, Leigh-Anne Pinnock participa do Fervo da Lud com Ludmilla em Salvador

Bloco aconteceu nesta quinta (12), no circuito Dodô

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 03:30

Leigh-Anne no Carnaval de Salvador
Leigh-Anne no Carnaval de Salvador Crédito: Vitor Santos/AgNews

A cantora inglesa Leigh-Anne Pinnock se juntou a Ludmilla no Fervo da Lud, no Carnaval de Salvador. A pipoca tomou as ruas nesta quinta-feira (12), abertura do Carnaval, na Barra. 

Ex-Little Mix curtiu o Carnaval de Salvador

Leigh-Anne no Carnaval de Salvador por Vitor Santos/AgNews
Leigh-Anne no Carnaval de Salvador por Vitor Santos/AgNews
Leigh-Anne no Carnaval de Salvador por Vitor Santos/AgNews
1 de 3
Leigh-Anne no Carnaval de Salvador por Vitor Santos/AgNews

Revelada mundialmente após ganhar o programa The X Factor em 2012 com o girlgroup Little Mix, Leigh-Anne desembarcou no Brasil na semana passada, quando acompanhou o desfile do bloco "Quem Pede, Pede", comandado por Ivete Sangalo em São Paulo.

O mergulho de Leigh-Anne na folia brasileira acontece dias antes do lançamento oficial de seu primeiro álbum solo, “MY EGO TOLD ME TO”, que chega às plataformas digitais no dia 20 de fevereiro.

Leia mais

Imagem - Fervo da Lud arrasta multidão no Carnaval de Salvador pelo quarto ano seguido

Fervo da Lud arrasta multidão no Carnaval de Salvador pelo quarto ano seguido

Imagem - Margareth Menezes arrasta uma multidão na Barra com o bloco Os Mascarados

Margareth Menezes arrasta uma multidão na Barra com o bloco Os Mascarados

Imagem - Majur divulga agenda do Carnaval com shows em Salvador e trio inédito em Mato Grosso do Sul

Majur divulga agenda do Carnaval com shows em Salvador e trio inédito em Mato Grosso do Sul

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: Kannalha faz homenagem emocionante a Preta Gil em frente ao camarote da família

VÍDEO: Kannalha faz homenagem emocionante a Preta Gil em frente ao camarote da família
Imagem - Carnaval começa com tiro: folião é baleado no circuito Campo Grande

Carnaval começa com tiro: folião é baleado no circuito Campo Grande
Imagem - Coordenando cordeiros, moradora de Amaralina mostra seu brilho no Carnaval

Coordenando cordeiros, moradora de Amaralina mostra seu brilho no Carnaval

MAIS LIDAS

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda
01

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - Mãe estava viajando quando filhos foram mortos por secretário de prefeitura
02

Mãe estava viajando quando filhos foram mortos por secretário de prefeitura

Imagem - Plataforma oferece curso online e gratuito de Libras com foco em inclusão social
03

Plataforma oferece curso online e gratuito de Libras com foco em inclusão social

Imagem - Leia carta na íntegra que secretário teria escrito antes de matar os dois filhos e tirar a própria vida em Itumbiara
04

Leia carta na íntegra que secretário teria escrito antes de matar os dois filhos e tirar a própria vida em Itumbiara