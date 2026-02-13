Ex-Little Mix, Leigh-Anne Pinnock participa do Fervo da Lud com Ludmilla em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 03:30
A cantora inglesa Leigh-Anne Pinnock se juntou a Ludmilla no Fervo da Lud, no Carnaval de Salvador. A pipoca tomou as ruas nesta quinta-feira (12), abertura do Carnaval, na Barra.
Ex-Little Mix curtiu o Carnaval de Salvador
Revelada mundialmente após ganhar o programa The X Factor em 2012 com o girlgroup Little Mix, Leigh-Anne desembarcou no Brasil na semana passada, quando acompanhou o desfile do bloco "Quem Pede, Pede", comandado por Ivete Sangalo em São Paulo.
O mergulho de Leigh-Anne na folia brasileira acontece dias antes do lançamento oficial de seu primeiro álbum solo, “MY EGO TOLD ME TO”, que chega às plataformas digitais no dia 20 de fevereiro.