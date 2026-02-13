CARNAVAL 2026

Ex-Little Mix, Leigh-Anne Pinnock participa do Fervo da Lud com Ludmilla em Salvador

Bloco aconteceu nesta quinta (12), no circuito Dodô

Maria Raquel Brito

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 03:30

Leigh-Anne no Carnaval de Salvador Crédito: Vitor Santos/AgNews

A cantora inglesa Leigh-Anne Pinnock se juntou a Ludmilla no Fervo da Lud, no Carnaval de Salvador. A pipoca tomou as ruas nesta quinta-feira (12), abertura do Carnaval, na Barra.

Revelada mundialmente após ganhar o programa The X Factor em 2012 com o girlgroup Little Mix, Leigh-Anne desembarcou no Brasil na semana passada, quando acompanhou o desfile do bloco "Quem Pede, Pede", comandado por Ivete Sangalo em São Paulo.

Meu coração! ?



Leigh-Anne desceu do trio elétrico para abraçar e tirar fotos com um fã que estava acompanhando ela entre os foliões em Salvador. ❤️ pic.twitter.com/uMjqPg7nnG — Little Mix Brasil (@LittleMixBR) February 13, 2026