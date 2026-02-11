CARNAVAL DA MAJUR

Majur divulga agenda do Carnaval com shows em Salvador e trio inédito em Mato Grosso do Sul

Cantora baiana também se apresenta no Camarote 2222 e promete repertório com hits autorais e sucessos do pop

Maria Raquel Brito

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 21:45

Majur Crédito: Divulgação

A cantora baiana Majur já está preparada para sua maratona carnavalesca. Após brilhar no badalado Baile da Vogue, na semana passada, ela divulgou sua agenda de shows e anunciou quatro apresentações seguidas no Carnaval de Salvador, incluindo uma participação no Camarote 2222.

Este ano ainda traz um momento inédito na carreira da artista: seu primeiro trio puxado sozinha, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O desfile acontece no dia 21, com o Bloco EITA!. “Vou fazer uma coisa completamente inimaginável, que é puxar um trio sozinha em Mato Grosso, num bloco. Só de pensar já me arrepia. Estou muito ansiosa com toda essa maratona. E ainda tem o Carnaval de Salvador, com datas seguidas. Vai ser intenso, bonito e muito especial”, celebra.

No repertório, Majur promete inovar e entregar um verdadeiro espetáculo. Além de seus sucessos autorais, a cantora apresentará performances inéditas de hits pop que dominam o streaming. Conterrânea de Ivete Sangalo e Léo Santana, a artista também reverencia a força da música baiana ao incluir no setlist “Vampirinha”, de Ivete, e “Desliza”, de Léo, além de “Sequência Cunt” e “Jetski”, de Pedro Sampaio, esta última em parceria com Melody, e “O Baiano Tem o Molho”, do Kannalha.

Nas redes sociais, Majur já deu uma prévia do que vem por aí. Confira:

Veja a agenda de Carnaval de Majur:

14/02 - Largo do Pelourinho (17h - 18h30 - Pôr do Sol)

15/02 - Rio Vermelho (23h30 às 00h30)

16/02 - Camarote 2222 (22h15)

17/02 - Palco Castro Alves (20h30 às 21h30)

21/02 - Bloco Eita - MS (17h)