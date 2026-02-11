FOLIA

Carnaval de Salvador 2026: Defensoria vai funcionar em 11 pontos fixos nos circuitos; veja onde

Com o lema "Na folia, conte com a Defensoria", o órgão terá 84 defensores públicos e 83 servidores atuando em Salvador

Nauan Sacramento

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 23:02

Defensoria Pública da Bahia Crédito: Reprodução/Defensoria Pública da Bahia

A Defendoria Pública da Bahia (DPE-BA) vai estar presente no Carnaval de Salvador. Com o tema “Na folia, conte com a Defensoria”, órgão vai contar com 11 pontos fixos de atendimento distribuídos nos circuitos da folia na capital baiana, além de equipes itinerantes expandidas. A sede, no bairro, do Canela, também vai funcionar durante os dias de festa. Ao todo, serão 84 defensores públicos e 83 servidores atuando nos postos.

“O Carnaval é tempo de alegria — de liberdade, cultura e diversidade nas ruas. É uma honra apresentar nosso lema e reafirmar que estamos aqui, sempre, na defesa dos direitos humanos. A folia é também uma grande oportunidade de promover letramento e educação em direitos, uma vitrine para mostrar que é possível garantir que esses direitos não sejam violados, mesmo nos espaços de celebração”, destacou a defensora-geral Camila Canário.

Coordenadora do Plantão do Carnaval, a defensora pública Laíssa Rocha detalhou a ampliação das frentes de atuação e destacou o compromisso da instituição com todos os segmentos vulnerabilizados: “Nós atuaremos em favor de todos os grupos vulnerabilizados no Carnaval, sejam foliões(ãs) ou quem trabalha na festa — catadores(as) de recicláveis, ambulantes, cordeiros(as). Estaremos diuturnamente com nossas equipes para verificar a dignidade dessas pessoas ao trabalhar no Carnaval”.



Veja a lista dos locais de atendimento:

DPE/BA (Canela) – 12 a 18/02 | 09h às 21h

Pelourinho (Terreiro de Jesus) – 12 a 17/02 | 09h às 21h

Ondina (próximo às “Gordinhas”) – 12 a 17/02 | 09h às 21h

Comitê da Criança e do Adolescente – Procon – 12 a 17/02 | 09h às 21h

Comitê da Criança e do Adolescente – Barra – 12 a 17/02 | 15h às 21h

Núcleo de Prisão em Flagrante – 12 a 18/02 | 08h às 15h

Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente (Oitivas Informais) – 13 a 18/02 | 09h às 15h

Casa da Mulher Brasileira – 12 a 18/02 | 15h às 2h

Centro Integrado de Comando e Controle – CICC/SP – 12 a 18/02 | 09h às 21h

SPREV Ondina – 12 a 14/02 | 15h às 21h

SPREV (Pelourinho - Praça Municipal) | 15 a 17 fev | 15h às 21h

Unidade Móvel em Cajazeiras, próximo ao Campo da Pronaica - 14 e 15 fev (sáb e dom) | das 15h às 21h