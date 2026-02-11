Carnaval de Salvador 2026: Defensoria vai funcionar em 11 pontos fixos nos circuitos; veja onde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 23:02
A Defendoria Pública da Bahia (DPE-BA) vai estar presente no Carnaval de Salvador. Com o tema “Na folia, conte com a Defensoria”, órgão vai contar com 11 pontos fixos de atendimento distribuídos nos circuitos da folia na capital baiana, além de equipes itinerantes expandidas. A sede, no bairro, do Canela, também vai funcionar durante os dias de festa. Ao todo, serão 84 defensores públicos e 83 servidores atuando nos postos.
“O Carnaval é tempo de alegria — de liberdade, cultura e diversidade nas ruas. É uma honra apresentar nosso lema e reafirmar que estamos aqui, sempre, na defesa dos direitos humanos. A folia é também uma grande oportunidade de promover letramento e educação em direitos, uma vitrine para mostrar que é possível garantir que esses direitos não sejam violados, mesmo nos espaços de celebração”, destacou a defensora-geral Camila Canário.
Coordenadora do Plantão do Carnaval, a defensora pública Laíssa Rocha detalhou a ampliação das frentes de atuação e destacou o compromisso da instituição com todos os segmentos vulnerabilizados: “Nós atuaremos em favor de todos os grupos vulnerabilizados no Carnaval, sejam foliões(ãs) ou quem trabalha na festa — catadores(as) de recicláveis, ambulantes, cordeiros(as). Estaremos diuturnamente com nossas equipes para verificar a dignidade dessas pessoas ao trabalhar no Carnaval”.
Veja a lista dos locais de atendimento:
