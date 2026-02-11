Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carnaval de Salvador 2026: Defensoria vai funcionar em 11 pontos fixos nos circuitos; veja onde

Com o lema "Na folia, conte com a Defensoria", o órgão terá 84 defensores públicos e 83 servidores atuando em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 23:02

Defensoria Pública da Bahia
Defensoria Pública da Bahia Crédito: Reprodução/Defensoria Pública da Bahia

A Defendoria Pública da Bahia (DPE-BA) vai estar presente no Carnaval de Salvador. Com o tema “Na folia, conte com a Defensoria”, órgão vai contar com 11 pontos fixos de atendimento distribuídos nos circuitos da folia na capital baiana, além de equipes itinerantes expandidas. A sede, no bairro, do Canela, também vai funcionar durante os dias de festa. Ao todo, serão 84 defensores públicos e 83 servidores atuando nos postos. 

“O Carnaval é tempo de alegria — de liberdade, cultura e diversidade nas ruas. É uma honra apresentar nosso lema e reafirmar que estamos aqui, sempre, na defesa dos direitos humanos. A folia é também uma grande oportunidade de promover letramento e educação em direitos, uma vitrine para mostrar que é possível garantir que esses direitos não sejam violados, mesmo nos espaços de celebração”, destacou a defensora-geral Camila Canário.

Coordenadora do Plantão do Carnaval, a defensora pública Laíssa Rocha detalhou a ampliação das frentes de atuação e destacou o compromisso da instituição com todos os segmentos vulnerabilizados: “Nós atuaremos em favor de todos os grupos vulnerabilizados no Carnaval, sejam foliões(ãs) ou quem trabalha na festa — catadores(as) de recicláveis, ambulantes, cordeiros(as). Estaremos diuturnamente com nossas equipes para verificar a dignidade dessas pessoas ao trabalhar no Carnaval”.

Veja a lista dos locais de atendimento:

  •  DPE/BA (Canela) – 12 a 18/02 | 09h às 21h
  •  Pelourinho (Terreiro de Jesus) – 12 a 17/02 | 09h às 21h
  •  Ondina (próximo às “Gordinhas”) – 12 a 17/02 | 09h às 21h
  •  Comitê da Criança e do Adolescente – Procon – 12 a 17/02 | 09h às 21h
  •  Comitê da Criança e do Adolescente – Barra – 12 a 17/02 | 15h às 21h
  •  Núcleo de Prisão em Flagrante – 12 a 18/02 | 08h às 15h
  •  Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente (Oitivas Informais) – 13 a 18/02 | 09h às 15h
  •  Casa da Mulher Brasileira – 12 a 18/02 | 15h às 2h
  •  Centro Integrado de Comando e Controle – CICC/SP – 12 a 18/02 | 09h às 21h
  •  SPREV Ondina – 12 a 14/02 | 15h às 21h
  •  SPREV (Pelourinho - Praça Municipal) | 15 a 17 fev | 15h às 21h
  •  Unidade Móvel em Cajazeiras, próximo ao Campo da Pronaica - 14 e 15 fev (sáb e dom) | das 15h às 21h

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

LEIA MAIS 

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Na véspera do Carnaval, Edcity cancela desfile no Circuito Barra-Ondina: 'Muita Tristeza'

De artista da Globo ao técnico da Seleção: veja os famosos que confirmaram presença no Carnaval de Salvador

Sala de imprensa do Carnaval de Salvador vai homenagear Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO

Correio Folia: Veja os looks de Vina Calmon para o Carnaval 2026

Tags:

Carnaval Justiça Defensoria Funcionamento

Mais recentes

Imagem - Confira a agenda de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Confira a agenda de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador
Imagem - Confira a agenda de Bell Marques no Carnaval de Salvador

Confira a agenda de Bell Marques no Carnaval de Salvador
Imagem - Como é viver a experiência premium do Camarote Salvador, refúgio dos famosos no Carnaval

Como é viver a experiência premium do Camarote Salvador, refúgio dos famosos no Carnaval

MAIS LIDAS

Imagem - Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional
01

Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional

Imagem - Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador
02

Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador

Imagem - Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país
03

Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
04

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página