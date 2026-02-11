ASTROLOGIA

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página

Decisões conscientes, encerramentos necessários e um novo senso de força interior marcam este dia

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 05:00

Hoje, 10 de fevereiro, o universo envia um sinal claro de cura e libertação. Não se trata de apagar o passado, mas de parar de permitir que ele dite escolhas, emoções e limites. Para quatro signos, este dia representa força emocional, decisões maduras e a consciência de que seguir em frente deixou de ser uma opção e se tornou uma necessidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries:

Hoje, pensamentos ligados a relações antigas ou dores mal resolvidas podem surgir apenas para serem finalmente encerrados. Você entende que olhar para trás já não serve a quem você se tornou. A confiança retorna quando você escolhe viver o agora sem carregar armaduras emocionais desnecessárias.

Dica cósmica: Despedidas conscientes libertam mais do que silêncios prolongados.

Câncer:

Este dia traz a sensação de fechamento que você precisava para seguir em frente com mais leveza. Você percebe que insistir em antigas culpas ou fracassos só atrasava seu próprio crescimento. A segurança emocional que surge agora deixa claro que você não pretende voltar para onde já doeu demais.

Dica cósmica: Cura também é reconhecer que você já superou o que te machucou.

Virgem:

Hoje, você reconhece que a autocrítica excessiva foi um dos maiores obstáculos do seu caminho. Essa percepção muda tudo. Ao abandonar padrões de cobrança injustos, você libera energia para agir com mais vitalidade e produtividade. A vida começa a fluir quando você para de se sabotar.

Dica cósmica: Gentileza consigo mesmo é uma forma poderosa de evolução.

Capricórnio:

O dia traz uma clareza emocional crua e necessária. Você percebe que se manter preso a velhas ideias e expectativas só te manteve estagnado. Ao aceitar que repetir o passado não é mais uma opção, algo se destrava internamente e a motivação retorna com força.

Dica cósmica: Evoluir exige coragem para abandonar versões antigas de si.