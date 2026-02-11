Acesse sua conta
O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página

Decisões conscientes, encerramentos necessários e um novo senso de força interior marcam este dia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 05:00

Signos e recado do universo
Signos e recado do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 10 de fevereiro, o universo envia um sinal claro de cura e libertação. Não se trata de apagar o passado, mas de parar de permitir que ele dite escolhas, emoções e limites. Para quatro signos, este dia representa força emocional, decisões maduras e a consciência de que seguir em frente deixou de ser uma opção e se tornou uma necessidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries:

Hoje, pensamentos ligados a relações antigas ou dores mal resolvidas podem surgir apenas para serem finalmente encerrados. Você entende que olhar para trás já não serve a quem você se tornou. A confiança retorna quando você escolhe viver o agora sem carregar armaduras emocionais desnecessárias.

Dica cósmica: Despedidas conscientes libertam mais do que silêncios prolongados.

10 livros para quem é do signo de Áries

De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação
É Assim Que Acaba – Colleen Hoover: Emocional direto, confronta verdades - Áries gosta de coragem narrativa. por Divulgação
O Alienista – Machado de Assis: Irônico, direto, crítico - humor que Áries aprecia. por Divulgação
O Sol é Para Todos – Harper Lee: Uma história de injustiça que mexe com seu senso de luta. por Divulgação
Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex: Impactante e corajoso - combina com sua energia de denúncia. por Divulgação
A Corrida do Escorpião – Maggie Stiefvater: Competição, risco e intensidade - a cara do signo. por Divulgação
O Ceifador – Neal Shusterman: Áries ama dilemas éticos fortes + ação constante. por Divulgação
Clube do Livro dos Homens – Lyssa Kay Adams: Leve, engraçado e rápido - flui bem para quem odeia enrolação. por Divulgação
A Arte de Pedir – Amanda Palmer: Sobre coragem criativa - vibra com Áries. por Divulgação
Garota Exemplar – Gillian Flynn: Ritmo acelerado, reviravoltas secas - perfeito para o signo sem paciência. por Divulgação



Câncer:

Este dia traz a sensação de fechamento que você precisava para seguir em frente com mais leveza. Você percebe que insistir em antigas culpas ou fracassos só atrasava seu próprio crescimento. A segurança emocional que surge agora deixa claro que você não pretende voltar para onde já doeu demais.

Dica cósmica: Cura também é reconhecer que você já superou o que te machucou.

10 livros para quem é do signo de Câncer

A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação
Capitães da Areia – Jorge Amado: Humano, doloroso e cheio de compaixão - conversa com o coração canceriano. por Divulgação
Mil Beijos de Garoto – Tillie Cole: Sensível e devastador - Câncer gosta de sentir profundamente. por Divulgação
Era Uma Vez um Coração Partido – Stephanie Garber: Mágico, romântico e melancólico - o tom que Câncer ama. por Divulgação
O Vilarejo – Raphael Montes: Sombrio, emocional e atmosférico - Câncer se envolve totalmente. por Divulgação
O Oceano no Fim do Caminho – Neil Gaiman: Fantasia nostálgica e íntima - o tipo de história que toca o signo. por Divulgação
Para Todos os Garotos que Já Amei – Jenny Han: Doçura pura, família, afeto - a zona de conforto de Câncer. por Divulgação
A Coragem de Ser Imperfeito – Brené Brown: Vulnerabilidade e conexão - temas que fazem sentido para o signo. por Divulgação
Um Defeito de Cor – Ana Maria Gonçalves: Histórico, emotivo, potente - Câncer mergulha de cabeça. por Divulgação
A Canção de Aquiles – Madeline Miller: Trágico e profundamente sensível - exatamente o drama emocional favorito. por Divulgação



Virgem:

Hoje, você reconhece que a autocrítica excessiva foi um dos maiores obstáculos do seu caminho. Essa percepção muda tudo. Ao abandonar padrões de cobrança injustos, você libera energia para agir com mais vitalidade e produtividade. A vida começa a fluir quando você para de se sabotar.

Dica cósmica: Gentileza consigo mesmo é uma forma poderosa de evolução.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação



Capricórnio:

O dia traz uma clareza emocional crua e necessária. Você percebe que se manter preso a velhas ideias e expectativas só te manteve estagnado. Ao aceitar que repetir o passado não é mais uma opção, algo se destrava internamente e a motivação retorna com força.

Dica cósmica: Evoluir exige coragem para abandonar versões antigas de si.

10 livros para quem é do signo de Capricórnio

O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação
A serpente e as asas feitas de noite – Carissa Broadbent: Disciplina, treinamento e ascensão gradual - Capricórnio vibra com jornadas de mérito. por Divulgação
O Estrangeiro – Albert Camus: Seco, filosófico e existencial - combina com o minimalismo emocional do signo. por Divulgação
O Poder do Hábito – Charles Duhigg: Capricórnio adora método, rotina e autogestão. por Divulgação
As Coisas que Perdemos no Fogo – Mariana Enriquez: Drama realista, denso e maduro - entrega profundidade emocional com os pés no chão, perfeito para Capricórnio. por Divulgação
Educated: a Menina da Montanha - Tara Westover: História de disciplina, esforço e superação - exatamente o arquétipo do signo. por Divulgação
Jane Eyre – Charlotte Brontë: Coragem, resiliência e moral - o signo respeita integridade e caráter. por Divulgação
O Conto da Ilha Desconhecida – José Saramago: Persistência, propósito e metáfora - conversa com a alma obstinada. por Divulgação
O Andar do Bêbado – Leonard Mlodinow: Raciocínio estruturado, probabilidade e ordem no caos - Capricórnio adora clareza e método. por Divulgação
A Mulher na Janela – A. J. Finn: Investigação psicológica, estrutura sólida e tensão crescente - combina com a objetividade do signo. por Divulgação



Tags:

Signo Câncer Áries Virgem Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

