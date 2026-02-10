ASTROLOGIA

A partir de hoje (10 de fevereiro), o amor se torna mais gentil e encontra 5 signos de forma inesperada

Um período de sensibilidade, cura e vínculos verdadeiros se inicia para poucos signos

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

A partir de hoje, o amor ganha uma nova textura, mais sensível, gentil e profunda. Não se trata apenas de romance, mas de vínculos verdadeiros, reconciliações possíveis e uma reconexão com aquilo que traz conforto emocional. Para cinco signos, este momento funciona como um alívio depois de um período exigente, permitindo sentir sem medo, criar laços mais sinceros e viver o afeto com mais presença e significado. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro:

O amor se manifesta por meio das amizades, das conexões sinceras e da sensação de pertencimento. Conversas importantes se tornam mais leves e reconciliações se mostram possíveis. Para quem cria, a inspiração retorna de forma doce e constante, ajudando a construir algo com mais significado e paciência.

Dica cósmica: Nem todo amor precisa ser intenso, alguns apenas precisam ser verdadeiros.

Famosos do signo de Touro 1 de 16

Gêmeos:

Você percebe que amadureceu emocionalmente e isso muda sua forma de se relacionar. O amor passa a caminhar junto com seus objetivos e sua visão de futuro, trazendo mais segurança para assumir responsabilidades e desejar algo maior. Existe motivação renovada e mais clareza sobre o que vale a pena manter.

Dica cósmica: Quando o coração se alinha com a mente, decisões ficam mais claras.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Virgem:

O amor ganha novos significados a partir de hoje. Relações existentes se aprofundam e novas conexões surgem com mais naturalidade. Você se sente mais seguro para se mostrar como é, sem tantas reservas, e isso fortalece tanto vínculos afetivos quanto alianças importantes em outras áreas da vida.

Dica cósmica: Abrir o coração não te enfraquece, te humaniza.

Famosos do signo de Virgem 1 de 16

Sagitário:

O amor se manifesta no lar, na intimidade e na sensação de segurança emocional. Conflitos antigos podem ser resolvidos com mais empatia, trazendo harmonia para o ambiente ao seu redor. Há também um impulso criativo que te incentiva a transformar espaços e rotinas de forma mais acolhedora.

Dica cósmica: Quando o ambiente interno se acalma, o externo acompanha.

Famosos do signo de Sagitário 1 de 16

Peixes:

Hoje marca um reencontro poderoso com o amor, começando pelo amor-próprio. Você sente uma abertura emocional rara, capaz de curar feridas antigas e ressignificar experiências do passado. Relações, projetos e sonhos ganham mais fluidez quando você se permite ser vulnerável sem medo.

Dica cósmica: Cuidar de si também é um ato de amor profundo.