Destino força e Áries, Virgem e Capricórnio precisarão ter conversas sinceras e tomar decisões maduras

Responsabilidade emocional marca o dia para três signos nesta terça-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:17

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta terça-feira (10), o céu pede mais consciência emocional e menos impulso. Entre todos os signos, três sentem essa energia de forma mais direta, com convites claros para amadurecimento, organização e escolhas responsáveis. O dia favorece quem consegue agir com calma e clareza, sem fugir do que precisa ser resolvido.

Áries

O dia exige controle emocional e foco. Evitar atitudes impulsivas será essencial para não criar conflitos desnecessários, especialmente no trabalho e em relações próximas. Assumir responsabilidades e pensar antes de agir traz ganhos reais ao longo do dia.

Fantasia de Carnaval para Áries

Fantasia para Áries: Super-herói, guerreiro ou gladiador por Imagem gerada por IA
Fantasia para Áries: Super-herói, guerreiro ou gladiador por Imagem gerada por IA
Fantasia para Áries: Super-heroína, guerreira ou gladiadora por Imagem gerada por IA
Fantasia para Áries: Super-heroína, guerreira ou gladiadora por Imagem gerada por IA
1 de 4
Fantasia para Áries: Super-herói, guerreiro ou gladiador por Imagem gerada por IA

Virgem

Pendências antigas pedem solução. A energia favorece organização, planejamento e decisões práticas, principalmente ligadas à vida profissional e à rotina. Quanto mais disciplina você tiver hoje, mais leve será o restante da semana.

Fantasia de Carnaval para Virgem

Fantasia para Virgem: Deusa da colheita, musa das flores ou personagem natural por Imagem gerada por IA
Fantasia para Virgem: Guardião da terra, camponês mitológico ou druida por Imagem gerada por IA
Fantasia para Virgem: Guardião da terra, camponês mitológico ou druida por Imagem gerada por IA
Fantasia para Virgem: Deusa da colheita, musa das flores ou personagem natural por Imagem gerada por IA
1 de 4
Fantasia para Virgem: Deusa da colheita, musa das flores ou personagem natural por Imagem gerada por IA

Capricórnio

O momento cobra equilíbrio entre dever e bem-estar. Compromissos aumentam, mas é preciso evitar sobrecarga. Priorizar o que é essencial e dizer não ao excesso faz toda a diferença para manter a estabilidade emocional.

Fantasia de Carnaval para Capricórnio

Fantasia para Capricórnio: Passista elegante ou personagem clássico do Carnaval por Imagem gerada por IA
Fantasia para Capricórnio: Vedete clássica, passista elegante ou diva retrô por Imagem gerada por IA
Fantasia para Capricórnio: Passista elegante ou personagem clássico do Carnaval por Imagem gerada por IA
Fantasia para Capricórnio: Vedete clássica, passista elegante ou diva retrô por Imagem gerada por IA
1 de 4
Fantasia para Capricórnio: Passista elegante ou personagem clássico do Carnaval por Imagem gerada por IA

Mensagem do dia

Agir com maturidade não significa endurecer, mas escolher com consciência aquilo que sustenta o seu crescimento.

