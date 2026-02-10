Acesse sua conta
Espetinho, abará, feijoada ou fruta? Daniel Cady dá dica do que comer antes de encarar o Carnaval de Salvador

Nutricionista alerta para hidratação, refeições completas antes de sair de casa e cuidados com alimentos consumidos na rua

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13:50

Daniel Cady
Daniel Cady Crédito: Reprodução

O nutricionista Daniel Cady compartilhou orientações importantes para quem pretende encarar longas horas de folia no Carnaval 2026. As dicas são voltadas especialmente para quem vai curtiu a folia na rua, tendo um gasto energético elevado.

Entre os principais pontos destacados está o reforço na hidratação ao longo do dia, antes, durante e depois da folia. Daniel também alerta para um erro comum, sair de casa em jejum ou apostar apenas em lanches leves antes de curtir o Carnaval. Segundo ele, isso aumenta o risco de queda de energia, mal-estar e até desidratação.

O nutricionista orienta priorizar comida de verdade antes de sair para a rua, com refeições completas e reforçadas. Entre as sugestões estão feijoada, arroz branco, grelhados, frango, peixe, carne bem passada, batata, macarrão e carne moída. A recomendação é não comer pouco e evitar substituir a refeição por apenas uma fruta, já que o corpo vai enfrentar horas de caminhada e calor intenso.

Daniel Cady também chama atenção para os riscos de consumir alimentos crus ou mal passados durante a folia, além de evitar itens vendidos na rua como cachorro-quente, hambúrguer, frituras, molhos e abará. A ideia é reduzir as chances de intoxicação alimentar e desconfortos gastrointestinais que podem acabar com o dia de Carnaval.

As orientações reforçam que, além da diversão, cuidar da alimentação é essencial para manter a energia, a saúde e conseguir aproveitar a festa até o fim.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

