Nada de Paolla Oliveira: Virgínia é confirmada como Rainha de Bateria da Grande Rio em 2027

A influenciadora faz sua estreia na escola de samba este ano

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:21

Virginia em ensaio da Grande Rio
Virginia em ensaio da Grande Rio Crédito: Reprodução | Instagram

Após o anúncio da saída de Paolla Oliveira do posto de Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio em 2025, a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca assumiu o papel de representar a escola de samba. A dona da We Pink conquistou a admiração do presidente da agremiação, Milton Perácio.

Em entrevista ao Gshow, Perácio elogiou a performance da influenciadora, seu relacionamento com a comunidade de Duque de Caxias, e garantiu a permanência da atual Rainha de Bateria em 2027.

"A Virgínia foi a cereja do bolo. Encaixou bem com a comunidade, com toda a nação da Grande Rio. Ela é simples, educada. Trata bem os componentes. Toda a população de Caxias adora a Virgínia. E nós seguiremos com a Virgínia", confirma o presidente.

Em relação à Paolla Oliveira, Milton Perácio reforça que ela continua como Rainha de Honra, título inédito criado como homenagem para a atriz após sua saída: "Paolla é a rainha de honra, para sempre em nosso coração".

Virgínia assumiu o posto oficialmente no dia 20 de setembro, em uma cerimônia simbólica onde a Paolla passou a coroa, depois de cinco anos desfilando pela escola.

A influenciadora faz sua estreia na próxima terça-feira (17), no desfile da Grande Rio na Sapucaí. Este ano, a escola de samba de Duque de Caxias, representada pelas cores vermelho e verde, apresentará um enredo sobre o movimento cultural manguebeat, que surgiu em Recife, Pernambuco, nos anos 90.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Virginia Grande rio Rainha de Bateria

