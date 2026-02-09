Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carlinhos Brown traz novidade para o Carnaval de Salvador com inauguração do Mister Brown 2

Cantor vai inaugurar novo trio elétrico nesta quinta-feira (12)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:07

Carlinhos Brown
Carlinhos Brown Crédito: divulgação

Unindo inovação e tradição, Carlinhos Brown confirma o lançamento de novo trio elétrico no circuito Dodô (Barra-Ondina), o Mister Brown 2. O trio sairá na quinta-feira (9), carregando o conceito de Eletrocarnabrown, que dá nome ao seu álbum eletrônico lançado em 2016 e que representa a continuidade do seu movimento no gênero musical desde os anos 80.

Para celebrar esse momento significativo, Brown convida o DJ sul-africano Black Coffee como atração para subir ao trio elétrico com ele e animar o trajeto do circuito. A ideia é trazer um som híbrido das músicas clássicas do Carnaval de Salvador com música eletrônica.

O projeto também conta com uma tecnologia mais sustentável, quase 100% elétrica. Informações foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (9), no Candyall Guetho Square.

Carlinhos Brown

Carlinhos Brown realiza tradicional padê antes do início do Arrastão por Marina Silva/CORREIO
Carlinhos Brown é apoioador do Instituto dos Cegos por divulgação
Carlinhos Brown por Divulgação
Carlinhos Brown por Divulgação
Carlinhos Brown por Marina Silva/Correio
Carlinhos Brown por Reprodução
Carlinhos Brown por Divulgação
Carlinhos Brown por divulgação
Carlinhos Brown está completando 45 anos de carreira por divulgação
Carlinhos Brown celebra 45 anos de carreira com uma intensa agenda de Carnaval por Divulgação
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown por Divulgação
1 de 17
Carlinhos Brown realiza tradicional padê antes do início do Arrastão por Marina Silva/CORREIO

Leia mais

Imagem - Eleito um dos melhores DJs do mundo, Black Coffee inaugura o novo trio de Brown no Carnaval de Salvador

Eleito um dos melhores DJs do mundo, Black Coffee inaugura o novo trio de Brown no Carnaval de Salvador

Imagem - Saiba quais são as chances de Wagner Moura no Oscar 2026, de acordo com a Variety

Saiba quais são as chances de Wagner Moura no Oscar 2026, de acordo com a Variety

Imagem - Perseguida por 17 anos, ex-atriz da Globo relembra ameaça: 'Ele detalhou a forma como ia me matar'

Perseguida por 17 anos, ex-atriz da Globo relembra ameaça: 'Ele detalhou a forma como ia me matar'

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Carlinhos Brown

Mais recentes

Imagem - Rede de farmácia vai distribuir protetor solar no Carnaval de Salvador; saiba como conseguir

Rede de farmácia vai distribuir protetor solar no Carnaval de Salvador; saiba como conseguir
Imagem - Bell Marques encara maratona intensa com nove apresentações em seis dias no Carnaval de Salvador; veja agenda

Bell Marques encara maratona intensa com nove apresentações em seis dias no Carnaval de Salvador; veja agenda
Imagem - Saiba quem são os convidados de Margareth Menezes no bloco Os Mascarados 2026

Saiba quem são os convidados de Margareth Menezes no bloco Os Mascarados 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior