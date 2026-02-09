CARNAVAL

Carlinhos Brown traz novidade para o Carnaval de Salvador com inauguração do Mister Brown 2

Cantor vai inaugurar novo trio elétrico nesta quinta-feira (12)

K Kamila Macedo

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:07

Carlinhos Brown Crédito: divulgação

Unindo inovação e tradição, Carlinhos Brown confirma o lançamento de novo trio elétrico no circuito Dodô (Barra-Ondina), o Mister Brown 2. O trio sairá na quinta-feira (9), carregando o conceito de Eletrocarnabrown, que dá nome ao seu álbum eletrônico lançado em 2016 e que representa a continuidade do seu movimento no gênero musical desde os anos 80.

Para celebrar esse momento significativo, Brown convida o DJ sul-africano Black Coffee como atração para subir ao trio elétrico com ele e animar o trajeto do circuito. A ideia é trazer um som híbrido das músicas clássicas do Carnaval de Salvador com música eletrônica.

O projeto também conta com uma tecnologia mais sustentável, quase 100% elétrica. Informações foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (9), no Candyall Guetho Square.