Eleito um dos melhores DJs do mundo, Black Coffee inaugura o novo trio de Brown no Carnaval de Salvador

DJ se apresenta no camarote do Brown 2

Felipe Sena

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:36

Black Coffee Crédito: divulgação

A quinta-feira de Carnaval de Salvador (12) terá um momento histórico. O sul-africano Black Coffee, eleito o melhor DJ do Mundo pelo Golden Moon Awards da Nightlife International, irá inaugurar o novo trio de Carlinhos Brown, o Mister Brown 2, unindo a música eletrônica africana à energia da folia baiana. A informação foi confirmada ao jornal CORREIO em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (9).

O trio do Brown é um ícone no Carnaval de Salvador, focando na democratização e sustentabilidade. Conhecido por desfilar sem cordas, a famosa “pipoca”, o artista popularizou o conceito de “camarote andante” e, em 2022, lançou o primeiro trio sustentável, “Brasil Gueto Square”, utilizando a energia de fontes limpas.

