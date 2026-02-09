Acesse sua conta
Eleito um dos melhores DJs do mundo, Black Coffee inaugura o novo trio de Brown no Carnaval de Salvador

DJ se apresenta no camarote do Brown 2

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:36

Black Coffee
Black Coffee Crédito: divulgação

A quinta-feira de Carnaval de Salvador (12) terá um momento histórico. O sul-africano Black Coffee, eleito o melhor DJ do Mundo pelo Golden Moon Awards da Nightlife International, irá inaugurar o novo trio de Carlinhos Brown, o Mister Brown 2, unindo a música eletrônica africana à energia da folia baiana. A informação foi confirmada ao jornal CORREIO em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (9).

O trio do Brown é um ícone no Carnaval de Salvador, focando na democratização e sustentabilidade. Conhecido por desfilar sem cordas, a famosa “pipoca”, o artista popularizou o conceito de “camarote andante” e, em 2022, lançou o primeiro trio sustentável, “Brasil Gueto Square”, utilizando a energia de fontes limpas.

Black Coffee

Como artista que reforça seu compromisso com o discurso e luta para a igualdade racial, é muito significativo o convite e parceria com Black Coffee, ícone do Afro-House mundial com mais de 30 anos de carreira. Após superar um acidente na juventude que limitou o movimento de um braço, destacou-se no cenário eletrônico ao misturar jazz, soul e ritmos africanos.

