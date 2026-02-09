Aos 73 anos, Bell vai se apresentar 9 vezes no Carnaval de Salvador; veja onde acompanhar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17:39
Bell Marques está prestes a encarar uma maratona, mas não tem nada a ver com sua paixão por correr nas ruas ou algo do tipo. É que o cantor, de 73 anos, vai fazer nada menos que 9 shows no Carnaval de Salvador em 2026.
O cantor terá uma agenda intensa na folia. Além de puxar seus tradicionais blocos, ele também vai fazer a festa nos camarotes do circuito Barra-Ondina.
Bell Marques
Bell participará de todos os dias oficiais da festa, puxando bloco nos seis dias, e ainda marcará presença em três camarotes. A programação começa na quinta-feira (12), com o Bloco da Quinta. Na sexta-feira (13) e no sábado (14), Bell comanda o Bloco Vumbora, sendo que no sábado ele também se apresenta no Camarote Villa. No domingo (15), o cantor puxa o Bloco Camaleão e ainda canta no Camarote Salvador.
A agenda segue na segunda-feira (16), com mais um desfile do Bloco Camaleão. Já na terça-feira (17), Bell encerra o Carnaval de rua novamente à frente do Camaleão e finaliza a maratona com show no Camarote Brahma.
Os fãs do cantor podem acompanhar as apresentações presencialmente ou pelos canais que transmitem a folia.