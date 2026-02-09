Acesse sua conta
Claudia Leitte é agredida por folião, perde a paciência e dá sermão em homem

Cantora interrompe momento de festa após gestos obscenos, dá sermão ao vivo e atitude repercute nas redes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 15:47

Justiça nega pedido de urgência e Claudia Leitte tem vitória parcial em ação por intolerância religiosa
  Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Claudia Leitte protagonizou um momento de tensão durante um bloco de Carnaval neste domingo (9), ao reagir a gestos obscenos feitos por um folião em um camarote próximo ao trio elétrico. A situação aconteceu diante do público e terminou com a expulsão do homem do espaço, em uma cena que rapidamente ganhou as redes sociais.

Do alto do trio, Claudia percebeu a atitude do espectador e decidiu se posicionar publicamente. Sem elevar o tom de voz, a artista deu um sermão direto, reforçando que diferenças são naturais, mas o desrespeito não é aceitável. Em meio à bronca, ela disparou a frase “A gente só dá o que tem” e ainda desejou “Que Deus te abençoe”, arrancando aplausos de parte do público.

Mesmo após a repreensão, o folião seguiu com os gestos, o que aumentou o clima de constrangimento no local. A insistência acabou resultando em sua retirada do camarote, com a ajuda de pessoas que acompanhavam o desfile. O momento foi registrado em vídeo e se espalhou rapidamente pelas redes sociais, onde dividiu opiniões, mas recebeu amplo apoio de fãs da cantora.

Após o episódio, Claudia Leitte seguiu com a apresentação normalmente, enquanto o bloco continuou o percurso. O caso virou um dos assuntos mais comentados do Carnaval, reacendendo o debate sobre limites, respeito e comportamento em eventos públicos.

