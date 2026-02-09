SHOW DO INTERVALO

Bad Bunny ganhou só R$ 5 mil pelo show do Super Bowl

Mesmo com pagamento simbólico, show no intervalo gerou impacto milionário para a carreira do artista

Heider Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:10

Bad Bunny recebeu R$ 5 mil pelo show do SUper Bowl Crédito: Divulgação

Bad Bunny foi o grande destaque do show do intervalo do Super Bowl realizado neste domingo (8), mas o valor recebido pela apresentação está bem distante do que muitos imaginam. Apesar da grandiosidade do evento e da repercussão mundial, o rapper porto-riquenho recebeu apenas US$ 1.000 pelos 13 minutos no palco, o equivalente a cerca de R$ 5.193 na cotação atual.

O pagamento segue o cachê mínimo estabelecido pelo Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, sindicato que representa artistas e profissionais de mídia nos Estados Unidos. A política da NFL é clara. Todos os artistas que se apresentam no intervalo recebem apenas o valor base definido pelo sindicato, enquanto a liga assume integralmente os custos milionários da produção do espetáculo.

Embora o montante seja considerado simbólico para um artista do porte de Bad Bunny, o retorno vem de outras formas. Após a apresentação, o cantor registrou um aumento de 210% nas reproduções de suas músicas no Spotify global, comprovando o poder de alcance do Super Bowl como vitrine internacional.

O fenômeno não é exclusivo. Em edições recentes, Kendrick Lamar teve crescimento de 430% nas reproduções de uma de suas músicas logo após subir ao palco, enquanto Usher viu seu catálogo saltar 550% no streaming depois de sua participação no evento.