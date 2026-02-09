Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bad Bunny ganhou só R$ 5 mil pelo show do Super Bowl

Mesmo com pagamento simbólico, show no intervalo gerou impacto milionário para a carreira do artista

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:10

Bad Bunny recebeu R$ 5 mil pelo show do SUper Bowl
Bad Bunny recebeu R$ 5 mil pelo show do SUper Bowl Crédito: Divulgação

Bad Bunny foi o grande destaque do show do intervalo do Super Bowl realizado neste domingo (8), mas o valor recebido pela apresentação está bem distante do que muitos imaginam. Apesar da grandiosidade do evento e da repercussão mundial, o rapper porto-riquenho recebeu apenas US$ 1.000 pelos 13 minutos no palco, o equivalente a cerca de R$ 5.193 na cotação atual.

O pagamento segue o cachê mínimo estabelecido pelo Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, sindicato que representa artistas e profissionais de mídia nos Estados Unidos. A política da NFL é clara. Todos os artistas que se apresentam no intervalo recebem apenas o valor base definido pelo sindicato, enquanto a liga assume integralmente os custos milionários da produção do espetáculo.

Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl

Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
1 de 11
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução

Embora o montante seja considerado simbólico para um artista do porte de Bad Bunny, o retorno vem de outras formas. Após a apresentação, o cantor registrou um aumento de 210% nas reproduções de suas músicas no Spotify global, comprovando o poder de alcance do Super Bowl como vitrine internacional.

O fenômeno não é exclusivo. Em edições recentes, Kendrick Lamar teve crescimento de 430% nas reproduções de uma de suas músicas logo após subir ao palco, enquanto Usher viu seu catálogo saltar 550% no streaming depois de sua participação no evento.

Bad Bunny, que se apresenta no Brasil nos dias 20 e 21 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo, segue colhendo os frutos de uma performance histórica que reforçou sua relevância global, mesmo sem um cachê milionário na conta.

Leia mais

Imagem - Enquete BBB 26: Babu, Sarah ou Sol, quem deve ser eliminado no Paredão?

Enquete BBB 26: Babu, Sarah ou Sol, quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Bad Bunny leva espanhol ao centro do Super Bowl e faz história no show do intervalo

Bad Bunny leva espanhol ao centro do Super Bowl e faz história no show do intervalo

Imagem - Fantasmão é confirmado na programação do Arrastão do Carnaval de Salvador

Fantasmão é confirmado na programação do Arrastão do Carnaval de Salvador

Tags:

bad Bunny Super Bowl

Mais recentes

Imagem - A partir de hoje (10 de fevereiro), o amor se torna mais gentil e encontra 5 signos de forma inesperada

A partir de hoje (10 de fevereiro), o amor se torna mais gentil e encontra 5 signos de forma inesperada
Imagem - Lembra dele? Astro do cinema nos anos 2000, ex-ator mirim morre aos 33 anos

Lembra dele? Astro do cinema nos anos 2000, ex-ator mirim morre aos 33 anos
Imagem - Gordão da XJ retira pedras na vesícula e choca com quantidade: 'Dava para construir uma casa'

Gordão da XJ retira pedras na vesícula e choca com quantidade: 'Dava para construir uma casa'

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior