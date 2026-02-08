Acesse sua conta
Bad Bunny leva espanhol ao centro do Super Bowl e faz história no show do intervalo

Apresentação contou com participações de Lady Gaga e Ricky Martin e celebrou a força da cultura latina nos EUA

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 22:55

Bad Bunny
Bad Bunny Crédito: Dibulgação

O show do intervalo do Super Bowl viveu um momento inédito neste domingo. Pela primeira vez, a língua espanhola dominou completamente o palco do evento esportivo mais assistido do planeta. Bad Bunny foi o responsável por transformar o gramado do Levi's Stadium, em Santa Clara, em uma grande celebração latina durante a partida entre Patriots e Seahawks.

Vencedor do Grammy de melhor álbum em 2025, o artista porto-riquenho comandou cerca de 13 minutos de apresentação que foram além da música. O espetáculo funcionou como um manifesto cultural, refletindo a presença e a influência latina nos Estados Unidos, tanto no consumo pop quanto na identidade social do país.

Bad Bunny abriu o show com "Tití Me Preguntó", faixa do álbum Un Verano Sin Ti, e manteve o público em alta com hits como "MONACO" e "NUEVAYoL". As surpresas ficaram por conta das participações especiais. Lady Gaga surgiu no palco para cantar "Die With A Smile", enquanto Ricky Martin também se juntou ao cantor em um dos momentos mais celebrados da noite.

Antes de encerrar a apresentação, o artista fez questão de citar os países que formam a América, reforçando o tom político e simbólico do espetáculo. O encerramento veio com "Debí Tirar Más Fotos", música que dá nome ao álbum premiado no Grammy e que coroou uma noite histórica para o Super Bowl e para a música latina.

