Sarah Andrade mira Solange e Marciele articula votos para proteger Samira no BBB 26

Heider Sacramento
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 21:12
A aproximação da formação do Paredão intensificou as articulações no BBB 26 neste domingo. Atenta aos riscos do jogo, Sarah Andrade passou a se movimentar com aliados para construir um cenário menos perigoso para o próprio grupo. Em conversa na área externa com Marciele e Maxiane, a sister avaliou possíveis alvos e deixou claro que a escolha passa mais pela lógica da sobrevivência do que por afinidades pessoais.
Dentro desse cálculo, Solange Couto surgiu como o nome mais viável para enfrentar os aliados na berlinda. Sarah ponderou que, em um cenário desfavorável, preferiria dividir o Paredão com a atriz, por enxergar maior chance de equilíbrio na disputa e menor impacto direto sobre seus parceiros de jogo. O discurso foi marcado por cautela e pela leitura de que qualquer erro pode custar caro nesta etapa do reality.
Enquanto isso, Marciele assumiu a linha de frente das articulações e procurou Breno para tentar garantir apoio ao plano. A justificativa central foi a situação de Samira, que já está emparedada após o Duelo de Risco. Para a paraense, direcionar os votos para Solange poderia aliviar a pressão sobre a aliada e reorganizar as forças do grupo na votação.
Breno, por sua vez, demonstrou resistência e preferiu analisar o tabuleiro antes de se comprometer. O mineiro destacou a importância do colar do Anjo, nas mãos de Alberto Cowboy, e avaliou que a imunidade pode mudar completamente o destino dos votos. Mesmo sinalizando preferência pessoal por outro confronto, ele admitiu reconsiderar a estratégia caso o cenário se confirme como esperado.