Duelo de Risco esquenta o BBB 26 com escolhas diretas para o Paredão

Prévia da dinâmica expõe rivalidades, troca de farpas e adjetivos duros antes da Festa

Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 23:19

Duelo de Risco expõe rivalidades e antecipa clima pesado para o próximo Paredão Crédito: Reprodução/TV Globo

A noite de sexta-feira ganhou clima de tensão no BBB 26 com a prévia do Duelo de Risco. Antes da Festa, os participantes foram chamados a revelar quem gostariam de enfrentar em um possível Paredão e definir o adversário com apenas um adjetivo. A atividade funcionou como um termômetro das alianças e dos conflitos que vêm se desenhando na casa.

A ordem das escolhas foi definida por sorteio feito por Jonas Sulzbach mais cedo. Um a um, brothers e sisters deixaram claro quem enxergam como ameaça ou incômodo no jogo, com justificativas que escancararam estratégias, ressentimentos e leituras de jogo bem diferentes.

Leandro apontou Alberto Cowboy e o definiu como manipulador. Ana Paula Renault mirou em Sarah Andrade e a chamou de incoerente. Milena escolheu Edilson, considerando-o fraco. Chaiany e Samira foram na mesma direção ao citar Jordana, usando termos como falsidade e falta de sinceridade. Maxiane e Solange Couto elegeram Gabriela, rotulando-a de incoerente e chata.

Sol Vega direcionou o embate para Juliano Floss, afirmando que ele compra brigas alheias. Sarah Andrade escolheu Babu Santana e o definiu como prepotente. Já Alberto Cowboy respondeu indicando Leandro Boneco, a quem classificou como perdido. Juliano Floss devolveu o alvo em Cowboy, chamando-o de falso e manipulador.