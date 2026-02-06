Acesse sua conta
Duelo de Risco esquenta o BBB 26 com escolhas diretas para o Paredão

Prévia da dinâmica expõe rivalidades, troca de farpas e adjetivos duros antes da Festa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 23:19

Duelo de Risco expõe rivalidades e antecipa clima pesado para o próximo Paredão Crédito: Reprodução/TV Globo

A noite de sexta-feira ganhou clima de tensão no BBB 26 com a prévia do Duelo de Risco. Antes da Festa, os participantes foram chamados a revelar quem gostariam de enfrentar em um possível Paredão e definir o adversário com apenas um adjetivo. A atividade funcionou como um termômetro das alianças e dos conflitos que vêm se desenhando na casa.

A ordem das escolhas foi definida por sorteio feito por Jonas Sulzbach mais cedo. Um a um, brothers e sisters deixaram claro quem enxergam como ameaça ou incômodo no jogo, com justificativas que escancararam estratégias, ressentimentos e leituras de jogo bem diferentes.

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Leandro apontou Alberto Cowboy e o definiu como manipulador. Ana Paula Renault mirou em Sarah Andrade e a chamou de incoerente. Milena escolheu Edilson, considerando-o fraco. Chaiany e Samira foram na mesma direção ao citar Jordana, usando termos como falsidade e falta de sinceridade. Maxiane e Solange Couto elegeram Gabriela, rotulando-a de incoerente e chata.

Sol Vega direcionou o embate para Juliano Floss, afirmando que ele compra brigas alheias. Sarah Andrade escolheu Babu Santana e o definiu como prepotente. Já Alberto Cowboy respondeu indicando Leandro Boneco, a quem classificou como perdido. Juliano Floss devolveu o alvo em Cowboy, chamando-o de falso e manipulador.

Gabriela apontou Marciele e usou o termo planta. Marciele, por sua vez, escolheu Juliano Floss e o definiu como folgado. Breno citou Edilson e afirmou não ver movimentação no jogo. Marcelo também foi em Gabriela, repetindo o adjetivo chata. Edilson indicou Milena, usando o mesmo termo. Jordana mirou em Samira, chamando-a de falsa e hipócrita. Babu Santana fechou a rodada escolhendo Sarah Andrade, com um adjetivo que gerou forte repercussão na casa.

