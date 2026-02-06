REALITY SHOW

BBB 26: Breno cogita usar Ana Paula no Paredão para tentar quebrar força da trindade

Brother avalia estratégia arriscada e aposta que a jornalista teria força para eliminar um dos rivais do jogo

Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 23:10

Breno cogita usar Ana Paula no Paredão para tentar derrubar a trindade do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

As articulações para a próxima formação de Paredão seguem intensas no BBB 26. Em conversa reservada, Breno deixou claro que enxerga Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Sarah Andrade como um bloco perigoso dentro da casa e passou a discutir formas de enfraquecer o trio, apelidado de trindade pelos participantes.

Durante o papo com Marcelo, o modelo afirmou que, apesar da boa convivência com o grupo, acredita que eles representam uma ameaça real à sua permanência no jogo. A solução levantada por ele chamou atenção. Breno sugeriu indicar Ana Paula Renault ao Paredão, apostando que a jornalista teria força suficiente junto ao público para enfrentar um dos integrantes da trindade e sair vitoriosa.

Na avaliação do brother, a estratégia funcionaria como um sacrifício calculado. Ele reconhece o risco, mas acredita que Ana Paula conseguiria eliminar qualquer um dos três rivais diretos. Marcelo concordou com o raciocínio e chegou a imaginar um Paredão considerado explosivo, reunindo Ana Paula, Babu Santana e um dos nomes da trindade.