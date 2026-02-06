Acesse sua conta
Alinne Rosa prepara homenagem a Lula no desfile do Bloco O Vale

Cantora promete momento simbólico no sábado de Carnaval ao levar fantasia inspirada no presidente para o circuito Barra Ondina

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 21:00

Alinne Rosa homenageia Lula no Carnaval de Salvador
Alinne Rosa homenageia Lula no Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução

Alinne Rosa vai transformar o desfile do Bloco O Vale em um dos momentos mais comentados do Carnaval de Salvador. No sábado dia 14 a artista entra no circuito Barra Ondina com uma fantasia em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro do tema Só Tem no Brasil. A proposta dialoga com a identidade visual do bloco, que este ano aposta em abadás verde e amarelos e em referências diretas à bandeira nacional.

A homenagem integra a narrativa criada pela cantora para a folia de 2026, que busca valorizar o orgulho de ser brasileiro, a diversidade cultural e os princípios democráticos que atravessam a história do país. “O Carnaval é um espaço de celebração da nossa identidade e da nossa liberdade. Falar do Brasil é falar da potência do nosso povo, da nossa cultura e da convivência entre diferenças. Essa fantasia vem desse lugar de orgulho e de esperança, de vibrar pela nossa democracia e pela pluralidade que nos representa”, afirmou Alinne. A artista também estendeu o convite para que o presidente e a primeira dama acompanhem o desfile.

Criado como um espaço de conexão direta com o público, o Bloco O Vale se firmou como um dos mais representativos da folia soteropolitana, especialmente por seu papel de acolhimento a foliões LGBTQIAPN+. “O Vale é um lugar onde todo mundo pode ser quem é, sem medo, celebrando junto. Trazer esse símbolo para o Carnaval é reforçar que cultura, respeito e diversidade caminham lado a lado. Essa mistura tão viva e tão nossa só tem no Brasil”, completou a cantora.

