Novo Rei Momo do Carnaval de Salvador é escolhido; veja quem levou a coroa

Eleição aconteceu na noite desta sexta-feira (6), em shopping de Salvador

Monique Lobo

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 21:46

Neto Rodrigues, de 45 anos, assume o posto este ano Crédito: Sara Mariane/ by Estudio Hands/Divulgação

O posto de monarca da folia já está preenchido. Na noite desta sexta-feira (6), foi escolhido o novo Rei Momo do Carnaval de Salvador. A cerimônia que marcou a eleição aconteceu no Shopping Bela Vista, no Horto Bela Vista, e contou com a presença de Hudson Marcelo, o dono da coroa em 2025.

Foram oito candidatos ao todo, com idades entre 20 e 68 anos. Mas, quem levou o título foi Neto Rodrigues, de 45 anos. Na disputa, Deivisson Santos, de 20 anos, e Paulo Mendes, de 58 anos, ficaram em segundo e terceiro lugar respectivamente. Além do posto real, o novo Rei Momo também conquistou um prêmio no valor de R$ 10 mil.

Os outros candidatos foram: Marcos Amotino, 53 anos; César Mota, 68 anos; Vinícius Oliveira, 44 anos; Crispin (Lampião do Pânico), 46 anos; e Valter das Virgens, 40 anos.

Muito emocionado, Neto Rodrigues foi ovacionado pelo público que estava no local. Ele recebeu a coroa e o cheque da premiação das mãos do Rei Momo anterior. Ele também recebeu um figurino especial, criado pelos Meninos Rei a convite do Shopping Bela Vista.

A realeza da folia ficou completa com a apresentação da das princesas e da rainha do Carnaval: Maria Eduarda Nunes (rainha), Maria Lucia Longuinho e Maviniê Hebe Aguiar (1ª e 2ª princesas, respectivamente)

A eleição do Rei Momo do Carnaval de Salvador é coordenada pela Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia, com apoio da Prefeitura de Salvador.