Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo Rei Momo do Carnaval de Salvador é escolhido; veja quem levou a coroa

Eleição aconteceu na noite desta sexta-feira (6), em shopping de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 21:46

Eleição do Rei Momo do Carnaval de Salvador 2026
Neto Rodrigues, de 45 anos, assume o posto este ano Crédito: Sara Mariane/ by Estudio Hands/Divulgação

posto de monarca da folia já está preenchido. Na noite desta sexta-feira (6), foi escolhido o novo Rei Momo do Carnaval de Salvador. A cerimônia que marcou a eleição aconteceu no Shopping Bela Vista, no Horto Bela Vista, e contou com a presença de Hudson Marcelo, o dono da coroa em 2025.

Foram oito candidatos ao todo, com idades entre 20 e 68 anos. Mas, quem levou o título foi Neto Rodrigues, de 45 anos. Na disputa, Deivisson Santos, de 20 anos, e Paulo Mendes, de 58 anos, ficaram em segundo e terceiro lugar respectivamente. Além do posto real, o novo Rei Momo também conquistou um prêmio no valor de R$ 10 mil.

Veja como foi a cerimônia de premiação da realeza do Carnaval

Eleição do Rei Momo do Carnaval de Salvador 2026 por Sara Mariane/ by Estudio Hands/Divulgação
Eleição do Rei Momo do Carnaval de Salvador 2026 por Sara Mariane/ by Estudio Hands/Divulgação
Eleição do Rei Momo do Carnaval de Salvador 2026 por Sara Mariane/ by Estudio Hands/Divulgação
Eleição do Rei Momo do Carnaval de Salvador 2026 por Sara Mariane/ by Estudio Hands/Divulgação
Eleição do Rei Momo do Carnaval de Salvador 2026 por Sara Mariane/ by Estudio Hands/Divulgação
Eleição do Rei Momo do Carnaval de Salvador 2026 por Sara Mariane/ by Estudio Hands/Divulgação
Eleição do Rei Momo do Carnaval de Salvador 2026 por Sara Mariane/ by Estudio Hands/Divulgação
Eleição do Rei Momo do Carnaval de Salvador 2026 por Sara Mariane/ by Estudio Hands/Divulgação
1 de 8
Eleição do Rei Momo do Carnaval de Salvador 2026 por Sara Mariane/ by Estudio Hands/Divulgação

Os outros candidatos foram: Marcos Amotino, 53 anos; César Mota, 68 anos; Vinícius Oliveira, 44 anos; Crispin (Lampião do Pânico), 46 anos; e Valter das Virgens, 40 anos.

Muito emocionado, Neto Rodrigues foi ovacionado pelo público que estava no local. Ele recebeu a coroa e o cheque da premiação das mãos do Rei Momo anterior. Ele também recebeu um figurino especial, criado pelos Meninos Rei a convite do Shopping Bela Vista.

A realeza da folia ficou completa com a apresentação da das princesas e da rainha do Carnaval: Maria Eduarda Nunes (rainha), Maria Lucia Longuinho e Maviniê Hebe Aguiar (1ª e 2ª princesas, respectivamente)

A eleição do Rei Momo do Carnaval de Salvador é coordenada pela Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia, com apoio da Prefeitura de Salvador.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Circuito Barra-Ondina pronto para a folia: Veja fotos de como ficou a estrutura para o Carnaval

Circuito Barra-Ondina pronto para a folia: Veja fotos de como ficou a estrutura para o Carnaval

Imagem - Carnaval de Salvador deve ter transmissão integrada das TVs já na sua próxima edição; entenda

Carnaval de Salvador deve ter transmissão integrada das TVs já na sua próxima edição; entenda

Imagem - Turistas pagam R$ 500 por dia para segurança levar até a porta do camarote no Carnaval

Turistas pagam R$ 500 por dia para segurança levar até a porta do camarote no Carnaval

Tags:

Carnaval Eleição Carnaval 2026 rei Momo

Mais recentes

Imagem - Banho de Mar à Fantasia lota Ladeira da Preguiça neste domingo (8)

Banho de Mar à Fantasia lota Ladeira da Preguiça neste domingo (8)
Imagem - Foliões passam mal com calor e superlotação em bloco com Calvin Harris em SP

Foliões passam mal com calor e superlotação em bloco com Calvin Harris em SP
Imagem - Ivete viraliza ao ensinar foliões a acompanhar trio em São Paulo: 'Não vou cantar parada'

Ivete viraliza ao ensinar foliões a acompanhar trio em São Paulo: 'Não vou cantar parada'

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens