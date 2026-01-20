Inscrições para Rei Momo são abertas e sem restrição de peso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 19:16
As inscrições para o posto de Rei Momo do Carnaval de Salvador em 2026 foram abertas oficialmente nesta terça-feira (20). A iniciativa é coordenada pela Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia, com apoio da Prefeitura de Salvador
O prazo para os interessados disputarem o posto segue até 29 de janeiro. As inscrições são feitas presencialmente na "Rádio Piatã FM, situada no Piso L2 do Shopping Bela Vista, no Horto Bela Vista. Não é cobrada nenhuma taxa de inscrição.
Estão aptos a participar candidatos com idade mínima de 18 anos, sem exigência de peso, mas que demonstrem carisma e boa desenvoltura. Para efetivar a participação, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, atestado de saúde, certidão de antecedentes criminais e currículo.
A fase de seleção está agendada para o dia 6 de fevereiro. Além do título de monarca da folia, o vencedor receberá uma premiação no valor de R$10 mil.
“A ideia é atrair candidatos que sejam carnavalescos, que tenham conhecimento da nossa cultura e que correspondam às regras do concurso. O objetivo da seleção é manter viva a imagem do personagem (Rei Momo) da alegria”, adiantou Jairo da Mata, que preside a Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia.
A competição ocorre sob a coordenação da Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia desde 1990. O posto de Rei Momo já foi ocupado por grandes personalidades, a exemplo de Clarindo Silva (2008), do icônico restaurante Cantina da Lua, e dos músicos Gerônimo Santana (2009) e Pepeu Gomes (2010).