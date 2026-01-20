Acesse sua conta
Inscrições para Rei Momo são abertas e sem restrição de peso

Além do posto, escolhido vai ganhar prêmio no valor de R$ 10 mil

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 19:16

Rei Momo e seus Guardiões durante a campanha
Rei Momo e seus Guardiões durante a campanha "A alegria do Carnaval tá no nosso sangue" Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As inscrições para o posto de Rei Momo do Carnaval de Salvador em 2026 foram abertas oficialmente nesta terça-feira (20). A iniciativa é coordenada pela Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia, com apoio da Prefeitura de Salvador

O prazo para os interessados disputarem o posto segue até 29 de janeiro. As inscrições são feitas presencialmente na "Rádio Piatã FM, situada no Piso L2 do Shopping Bela Vista, no Horto Bela Vista. Não é cobrada nenhuma taxa de inscrição.

Estão aptos a participar candidatos com idade mínima de 18 anos, sem exigência de peso, mas que demonstrem carisma e boa desenvoltura. Para efetivar a participação, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, atestado de saúde, certidão de antecedentes criminais e currículo.

A fase de seleção está agendada para o dia 6 de fevereiro. Além do título de monarca da folia, o vencedor receberá uma premiação no valor de R$10 mil.

“A ideia é atrair candidatos que sejam carnavalescos, que tenham conhecimento da nossa cultura e que correspondam às regras do concurso. O objetivo da seleção é manter viva a imagem do personagem (Rei Momo) da alegria”, adiantou Jairo da Mata, que preside a Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia.

A competição ocorre sob a coordenação da Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia desde 1990. O posto de Rei Momo já foi ocupado por grandes personalidades, a exemplo de Clarindo Silva (2008), do icônico restaurante Cantina da Lua, e dos músicos Gerônimo Santana (2009) e Pepeu Gomes (2010).

