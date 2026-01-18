FOLIA E TRETA

Relembre as brigas mais polêmicas do último Carnaval de Salvador

Edição de 2025 celebrou 40 anos do Axé Music e foi marcada por uma série de desentendimentos

Millena Marques

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 07:00

Carnaval de Salvador, 2025 Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

O Carnaval de Salvador de 2025 entrou para a história não apenas pela celebração dos 40 anos do Axé Music, mas também pelo clima de tensão que tomou conta dos circuitos e dos bastidores da maior festa de rua do planeta. Enquanto trios elétricos exaltavam a trajetória de um gênero nascido da mistura entre ritmos africanos, pop e identidade baiana, o que se viu nas ruas e nas redes sociais foi uma sucessão de polêmicas, desentendimentos entre artistas, embates com a Polícia Militar e rumores de rachas internos em bandas tradicionais. As controvérsias dividiram opiniões, viralizaram na internet e acabaram roubando parte do protagonismo da celebração histórica.

Ivete Sangalo, Claudia Leitte e o comentário que azedou o clima

Ivete Sangalo e Cláudia Leitte 1 de 3

Daniela Mercury e Tony Salles: bate-boca no circuito

Daniela Mercury e Tony Salles 1 de 4

Buja e Denny

Buja e Denny 1 de 3

Kannário e Polícia Militar: protesto, denúncia e trio abandonado