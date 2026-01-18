Relembre as brigas mais polêmicas do último Carnaval de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 07:00
O Carnaval de Salvador de 2025 entrou para a história não apenas pela celebração dos 40 anos do Axé Music, mas também pelo clima de tensão que tomou conta dos circuitos e dos bastidores da maior festa de rua do planeta. Enquanto trios elétricos exaltavam a trajetória de um gênero nascido da mistura entre ritmos africanos, pop e identidade baiana, o que se viu nas ruas e nas redes sociais foi uma sucessão de polêmicas, desentendimentos entre artistas, embates com a Polícia Militar e rumores de rachas internos em bandas tradicionais. As controvérsias dividiram opiniões, viralizaram na internet e acabaram roubando parte do protagonismo da celebração histórica.
Ivete Sangalo e Cláudia Leitte
Daniela Mercury e Tony Salles
Buja e Denny
Kannário e a Polícia Militar