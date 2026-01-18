Acesse sua conta
Relembre as brigas mais polêmicas do último Carnaval de Salvador

Edição de 2025 celebrou 40 anos do Axé Music e foi marcada por uma série de desentendimentos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 07:00

Carnaval de Salvador, 2025
Carnaval de Salvador, 2025 Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

O Carnaval de Salvador de 2025 entrou para a história não apenas pela celebração dos 40 anos do Axé Music, mas também pelo clima de tensão que tomou conta dos circuitos e dos bastidores da maior festa de rua do planeta. Enquanto trios elétricos exaltavam a trajetória de um gênero nascido da mistura entre ritmos africanos, pop e identidade baiana, o que se viu nas ruas e nas redes sociais foi uma sucessão de polêmicas, desentendimentos entre artistas, embates com a Polícia Militar e rumores de rachas internos em bandas tradicionais. As controvérsias dividiram opiniões, viralizaram na internet e acabaram roubando parte do protagonismo da celebração histórica.

Ivete Sangalo, Claudia Leitte e o comentário que azedou o clima

Ivete Sangalo e Cláudia Leitte

Um dos episódios mais comentados envolveu Ivete Sangalo e Claudia Leitte, duas das maiores estrelas do Axé. O clima entre elas ficou ainda mais delicado após Ivete comentar, com emojis de aplausos, uma publicação do então secretário de Cultura de Salvador, Pedro Tourinho, que exaltava as raízes afro-baianas do Axé Music. por Reprodução
O gesto foi interpretado como uma indireta a Claudia, que vinha sendo criticada por alterar a letra da música Caranguejo, substituindo a menção a Iemanjá por “Yeshua”. por Reprodução
A mudança gerou acusações de intolerância religiosa e abriu um debate nacional sobre apagamento simbólico das religiões de matriz africana, deixando evidente o distanciamento entre as duas artistas durante a festa. por Montagem sobre Reprodução (X) e Marina Silva/ CORREIO
1 de 3
Um dos episódios mais comentados envolveu Ivete Sangalo e Claudia Leitte, duas das maiores estrelas do Axé. O clima entre elas ficou ainda mais delicado após Ivete comentar, com emojis de aplausos, uma publicação do então secretário de Cultura de Salvador, Pedro Tourinho, que exaltava as raízes afro-baianas do Axé Music. por Reprodução

Daniela Mercury e Tony Salles: bate-boca no circuito

Daniela Mercury e Tony Salles

Outra cena de tensão aconteceu no circuito Barra-Ondina, quando Daniela Mercury e Tony Salles protagonizaram um desentendimento público. por Reprodução
O trio de Tony se aproximou excessivamente do de Daniela, interferindo na apresentação da cantora, que interrompeu o show visivelmente irritada. por Maysa Polcri/ CORREIO
Do alto do trio, Daniela cobrou respeito e organização, afirmando que aquele tipo de situação comprometia o Carnaval. Tony Salles, por sua vez, alegou atrasos na logística do desfile. O embate rapidamente ganhou as redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados da folia. por Marina Silva/ CORREIO
Tony Salles se desculpa com Daniela Mercury durante desfile nesta terça-feira (4) por Reprodução
1 de 4
Outra cena de tensão aconteceu no circuito Barra-Ondina, quando Daniela Mercury e Tony Salles protagonizaram um desentendimento público. por Reprodução

Buja e Denny 

Buja e Denny

Nos bastidores, a Timbalada também virou alvo de comentários. Circularam rumores de uma suposta treta entre os vocalistas Buja Ferreira e Denny Denan, alimentados pela percepção de distanciamento entre os dois durante ensaios e apresentações. por Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry
Fãs apontaram pouca interação no palco e até camarins separados, o que levantou especulações sobre desgaste na relação.  por Lucas Assis e Elias Dantas/Divulgação
Apesar de ambos negarem publicamente qualquer conflito, os burburinhos persistiram ao longo da festa e dominaram conversas nas redes sociais. por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
1 de 3
Nos bastidores, a Timbalada também virou alvo de comentários. Circularam rumores de uma suposta treta entre os vocalistas Buja Ferreira e Denny Denan, alimentados pela percepção de distanciamento entre os dois durante ensaios e apresentações. por Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry

Kannário e Polícia Militar: protesto, denúncia e trio abandonado

Kannário e a Polícia Militar

O Carnaval também foi marcado pelo confronto entre Igor Kannário e a Polícia Militar da Bahia. Durante sua pipoca no Circuito Osmar, no Campo Grande, o cantor interrompeu diversas vezes o show para denunciar ações violentas da PM contra foliões.   por Divulgação
Em meio às críticas, Kannário acusou policiais de utilizarem spray de pimenta de forma indiscriminada e, em um ato simbólico de protesto, abandonou o trio elétrico antes do fim da apresentação. por Gilberto Barbosa/ CORREIO
O episódio reacendeu o debate sobre segurança pública, violência policial e o tratamento dado às pipocas no Carnaval de Salvador. por Reprodução
1 de 3
O Carnaval também foi marcado pelo confronto entre Igor Kannário e a Polícia Militar da Bahia. Durante sua pipoca no Circuito Osmar, no Campo Grande, o cantor interrompeu diversas vezes o show para denunciar ações violentas da PM contra foliões.   por Divulgação

Carnaval Salvador

