Veja os 20 momentos mais icônicos do Carnaval de Salvador

CORREIO selecionou cenas marcantes da maior festa de mundo ao longo de cinco décadas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 07:00

Xuxa e a filha Sasha agitam trio elétrico de Ivete Sangalo (2006)
Segunda feira de carnaval em Salvador no circuito Osmar, no Campo Grande (2006) Crédito: Correio da Bahia/Antonio Saturnino

Entre tambores que anunciam revoluções culturais, vozes que marcaram gerações e multidões que transformam a rua em celebração coletiva, o Carnaval de Salvador construiu, nas últimas décadas, uma galeria de momentos icônicos que ajudam a contar a história da maior festa de rua do mundo. Da estreia do Olodum, em 1980, às despedidas emocionantes de vocalistas que se confundem com a identidade da folia, como a saída de Bell Marques do Chiclete com Banana, cada capítulo reflete mudanças estéticas, sociais e afetivas da festa. Mais recentemente, o reencontro apoteótico com as ruas após o silêncio imposto pela pandemia da covid-19, em 2023, selou um novo marco na memória coletiva, com a pipoca de Ivete Sangalo arrastando uma maré humana no circuito Barra-Ondina e simbolizando não apenas a volta do Carnaval, mas a reafirmação de Salvador como palco de resistência, alegria e reinvenção. Confira abaixo 20 momentos marcantes da folia soteropolitana nas últimas cinco décadas.

20 momentos mais icônicos do Carnaval de Salvador

Primeiro desfile do Olodum no Carnaval de Salvador (1980) por Arquivo CORREIO
Malê Debalê no Carnaval de Salvador (sem data) por Arquivo CORREIO
Bono Vox, Gil e Ivete Sangalo . por Paulo Macedo/Correio da Bahia
Bono Vox, chega a Salvador para Participar do Carnaval. por Antônio Queiroz/Correio da Bahia
Luiz Caldas no Carnaval de 1986 por Luiz Hermano
Daniela Mercury coloca piano em trio elétrico (2005) por Reprodução/Redes sociais
Daniela Mercury coloca piano em trio elétrico (2005) por Reprodução/Redes sociais
Gilberto Gil e Caetano Veloso desfilam juntos com os Filhos de Gandhy no Carnaval de Salvador (2024) por Fred Pontes
Gilberto Gil e Caetano Veloso desfilam juntos com os Filhos de Gandhy no Carnaval de Salvador (2024) por Bruno Monteiro
Último Carnaval de Márcia Freire com a banda Cheiro de Amor (2002) por Edmar Melo
Luiz Caldas no Carnaval de 1986 por Carlos Casaes
BaianaSystem no Campo Grande (2023) por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
BaianaSystem no Campo Grande (2023) por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Ivete Sangalo abre primeiro Carnaval após pandemia da covid-19 (2023) por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre primeiro Carnaval após pandemia da covid-19 (2023) por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo volta ao Carnaval após nascimento das gêmeas (2019) por Betto Jr
Ivete Sangalo volta ao Carnaval após nascimento das gêmeas (2019) por Betto Jr
Margareth comemora 30 anos de carreira no trio (2017) por Arisson Marinho/CORREIO
Margareth comemora 30 anos de carreira no trio (2017) por Arisson Marinho/CORREIO
Último Carnaval de Léo Santana com o Parangolé (2014) por Robson Mendes
Último Carnaval de Léo Santana com o Parangolé (2014) por Robson Mendes
Pipoca do Kannário consolida Igor Kannário como 'O Príncipe do Gueto' (2015) por Marina Silva/CORREIO
Pipoca do Kannário consolida Igor Kannário como 'O Príncipe do Gueto' (2015) por Marina Silva/CORREIO
Último Carnaval de Bell Marques com a banda Chiclete com Banana (2014) por Robson Mendes
Último Carnaval de Bell Marques com a banda Chiclete com Banana (2014) por Robson Mendes
Último Carnaval de Saulo com a Banda Eva (2013) por Robson Mendes
Último Carnaval de Saulo com a Banda Eva (2013) por Robson Mendes
Psy e Claudia Leitte em trio elétrico no Carnaval de Salvador (2013) por Robson Mendes
Psy e Claudia Leitte em trio elétrico no Carnaval de Salvador (2013) por Robson Mendes
Segunda feira de carnaval em Salvador no circuito Osmar, no Campo Grande.Na foto: Bloco Coruja com Ivete Sangalo e a apresentadora Xuxa e a filha Sacha como convidadas.Foto: Antonio Saturnino. por Correio da Bahia/Antonio Saturnino
Segunda feira de carnaval em Salvador no circuito Osmar, no Campo Grande.Na foto: Bloco Coruja com Ivete Sangalo e a apresentadora Xuxa e a filha Sacha como convidadas.Foto: Antonio Saturnino. por Correio da Bahia/Antonio Saturnino
Escolha da Deusa do Ébano, do Ilê Aiyê. A última foi Lorena Xavier, Deusa do Ébano 2025 por Amanda Ercilia/GovBa
Carlinhos Brown saúda os orixás e traz Carnaval raiz de volta ao Campo Grande (2025) por Marina Silva/ CORREIO
1 de 33
Primeiro desfile do Olodum no Carnaval de Salvador (1980) por Arquivo CORREIO

Tags:

Carnaval Salvador Claudia Leitte Ivete Sangalo Daniela Mercury Bell Marques Carlinhos Brown Olodum ilê Aiyê Carnaval de Salvador

