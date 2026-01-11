Veja os 20 momentos mais icônicos do Carnaval de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 07:00
Entre tambores que anunciam revoluções culturais, vozes que marcaram gerações e multidões que transformam a rua em celebração coletiva, o Carnaval de Salvador construiu, nas últimas décadas, uma galeria de momentos icônicos que ajudam a contar a história da maior festa de rua do mundo. Da estreia do Olodum, em 1980, às despedidas emocionantes de vocalistas que se confundem com a identidade da folia, como a saída de Bell Marques do Chiclete com Banana, cada capítulo reflete mudanças estéticas, sociais e afetivas da festa. Mais recentemente, o reencontro apoteótico com as ruas após o silêncio imposto pela pandemia da covid-19, em 2023, selou um novo marco na memória coletiva, com a pipoca de Ivete Sangalo arrastando uma maré humana no circuito Barra-Ondina e simbolizando não apenas a volta do Carnaval, mas a reafirmação de Salvador como palco de resistência, alegria e reinvenção. Confira abaixo 20 momentos marcantes da folia soteropolitana nas últimas cinco décadas.
20 momentos mais icônicos do Carnaval de Salvador