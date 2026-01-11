GALERIA

Veja os 20 momentos mais icônicos do Carnaval de Salvador

CORREIO selecionou cenas marcantes da maior festa de mundo ao longo de cinco décadas

Entre tambores que anunciam revoluções culturais, vozes que marcaram gerações e multidões que transformam a rua em celebração coletiva, o Carnaval de Salvador construiu, nas últimas décadas, uma galeria de momentos icônicos que ajudam a contar a história da maior festa de rua do mundo. Da estreia do Olodum, em 1980, às despedidas emocionantes de vocalistas que se confundem com a identidade da folia, como a saída de Bell Marques do Chiclete com Banana, cada capítulo reflete mudanças estéticas, sociais e afetivas da festa. Mais recentemente, o reencontro apoteótico com as ruas após o silêncio imposto pela pandemia da covid-19, em 2023, selou um novo marco na memória coletiva, com a pipoca de Ivete Sangalo arrastando uma maré humana no circuito Barra-Ondina e simbolizando não apenas a volta do Carnaval, mas a reafirmação de Salvador como palco de resistência, alegria e reinvenção. Confira abaixo 20 momentos marcantes da folia soteropolitana nas últimas cinco décadas.