Dez lugares que oferecem chopp a partir de R$ 4,90 no happy hour em Salvador

Reportagem mapeou diferentes pontos soteropolitanos com chopps gelados e baratos; confira

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 05:30

Copo de cerveja
Copo de cerveja Crédito: Agência Brasil

Gosta de uma cervejinha, mas precisa economizar no verão soteropolitano? Salvador segue provando que beber bem não precisa ser sinônimo de gastar muito. Entre uma saída do trabalho, um encontro despretensioso ou aquele esquenta que vira noite, o chopp gelado continua sendo um dos protagonistas da vida boêmia da cidade. É possível, sim, encontrar copos a partir de R$ 4,90 espalhados por diferentes bairros da capital, em bares que misturam clima descontraído, música, mesas na calçada e aquela conversa que só acontece quando o copo sua.

Do balcão animado do Preto Bar, na Pituba, onde o happy hour começa às 17h30 e termina apenas às 23h, até o The After, em Armação, point conhecido por atrair quem não tem pressa de ir embora, há opções para todos os estilos. A reportagem mapeou dez lugares em Salvador onde o chopp é gelado e barato. Confira abaixo:

Lugares com chopp a partir de R$ 4,90

Preto Bar: Chopp Amstel R$ 4,90 - Toda terça, exceto feriados e vésperas, de 17h30 até 23h. Localização: Rua Guillard Muniz, 711, Pituba. por Divulgação
Zacca: Chopp Amstel – R$ 6,90 / Caipiroskas – R$ 11,90 / Gin Tônica – R$ 12,90. Dias e horários: terças e domingos, das 17h30 às 23h (exceto vésperas e feriados). Endereço: Rua das Hortências, 90, Pituba. por Reprodução
Pirambeira: Barril de chopp por conta da casa. Endereço: Rua Guillard Muniz, 629 – Pituba. Dia e horário: toda sexta, a partir das 12h. por Divulgação
Casa Chálabi: Chopp Heineken dobrado por R$16. Dias e horário: de terça a sábado, das 16h às 19h. Localização: Rua Professora Almerinda Dultra, 67, Rio Vermelho. por Divulgação
Botecaria: Stella Artois 600 mL – R$ 13,99 / Budweiser 600 mL – R$ 11,99 / Spaten 600 mL – R$ 12,99 / Gin Tônica – R$ 14,99 / Caipiroska de limão – R$ 12,90 – Tequila – R$9,99. Dias e horários: De terça a domingo até 20h. Localização: Ruas das Rosas, Pituba. por imagem: PxHere
The After: Chopp Heineken – R$ 10,50 / Chopp Brahma – R$ 7,90 / Chopp de vinho – R$ 12,90 / Caipiroska dobrada – R$ 19. Terça a quinta, das 17h às 20h e sextas, das 16h às 19h. Chopp Brahma por R$ 5,90 aos sábados, das 15h às 18h. Localização: Av.Simon Bolíviar, 169, Armação. por Freepik
Mariposa Salvador Shopping: Chopp Heineken – R$ 10,90 e Amstel  – R$ 8,90. Caipiroskas com 50%. Todos os dias, das 16h às 20h.  por Agência Brasil
Jubiabar: Chopp Amstel – R$ 5,90 / Heineken Long Neck – R$ 9,90 / Gin Tônica – R$ 14,90 / Caipiroska dobrada. Dias e horários: De quarta a domingo, das 18h30 às 20h. Localização: Rua Conselheiro Pedro Luiz, 79, Rio Vermelho. por Reprodução/Instagram
Bão: Drinks e chopp Amstel com 50% de desconto – Chopp por R$ 4,95. Dias e horário: de terça a sexta, das 16h às 20h com condições especiais. Endereço: Stiep – Rua Manoel Joaquim Alves, 314 / Pituba – Rua Guillard Muniz, 564 / Barra – Rua Augusto Frederico Schmith, 302. por Freepik
Boteco do Piri: Caipirosca dobrada toda quarta-feira. Localização: Rua Alto da Alegria, 200, Nordeste de Amaralina. por Reprodução
Extra: Casa Iryna: Aperol Spritz à vontade por R$ 120 por pessoa. Dia e horário: quarta-feira, das 19h às 22h. Endereço: Rua Alexandre Herculano, nº 57, Pituba. por Divulgação
1 de 11
Preto Bar: Chopp Amstel R$ 4,90 - Toda terça, exceto feriados e vésperas, de 17h30 até 23h. Localização: Rua Guillard Muniz, 711, Pituba. por Divulgação

