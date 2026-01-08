CERVEJINHA

Dez lugares que oferecem chopp a partir de R$ 4,90 no happy hour em Salvador

Reportagem mapeou diferentes pontos soteropolitanos com chopps gelados e baratos; confira

Millena Marques

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 05:30

Copo de cerveja Crédito: Agência Brasil

Gosta de uma cervejinha, mas precisa economizar no verão soteropolitano? Salvador segue provando que beber bem não precisa ser sinônimo de gastar muito. Entre uma saída do trabalho, um encontro despretensioso ou aquele esquenta que vira noite, o chopp gelado continua sendo um dos protagonistas da vida boêmia da cidade. É possível, sim, encontrar copos a partir de R$ 4,90 espalhados por diferentes bairros da capital, em bares que misturam clima descontraído, música, mesas na calçada e aquela conversa que só acontece quando o copo sua.

Do balcão animado do Preto Bar, na Pituba, onde o happy hour começa às 17h30 e termina apenas às 23h, até o The After, em Armação, point conhecido por atrair quem não tem pressa de ir embora, há opções para todos os estilos. A reportagem mapeou dez lugares em Salvador onde o chopp é gelado e barato. Confira abaixo: