Confira a agenda dos 12 sambas mais bombados de Salvador em janeiro

Rodas de samba pulsam durante o verão na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 05:00

Banjo Novo
Banjo Novo Crédito: @erifotografo | @sobralmedia

Janeiro se consolida como um dos meses mais vibrantes para quem ama samba em Salvador. Entre rodas tradicionais que atravessam gerações, encontros que ocupam praças, bares e largos históricos, e festas que misturam o samba raiz a novas sonoridades, a cidade vira palco de uma agenda intensa, diversa e democrática. Do Centro Histórico aos bairros mais boêmios, a capital baiana reúne sambas para todos os gostos. O CORREIO reuniu uma lista com 12 sambas que prometem movimentar Salvador ao longo de janeiro, com opções para todos os gostos, bolsos e estilos. Confira lista completa abaixo:

Os 12 sambas mais bombados de Salvador em janeiro

Idealizado por Samora Lopes, o Banjo deu seus primeiros passos de forma despretensiosa, em encontros informais entre amigos. A primeira edição, simples e simbólica, aconteceu em uma laje no bairro do Trobogy. A próxima edição acontecerá no dia 9 de janeiro, no Porto Salvador, com ingressos a partir de R$ 80 (terceiro lote). por Divulgação
A Quinta Carioca é um samba tradicional de Salvador que acontece às quintas-feiras, reunindo um público fiel em torno de rodas animadas, repertório de clássicos do samba e clima de confraternização. A próxima edição ocorre nesta quinta-feira (8), às 19h, no Espetto Baiano/Jurerê Bar, com ingressos de R$ 30 (primeiro lote). por @sobralmedia/Quinta Carioca
O Samba Cajazeiras é um dos encontros mais representativos da periferia de Salvador, reunindo moradores e amantes do samba em uma roda marcada por identidade, resistência e alegria. A próxima edição ocorre no Shopping Cajazeiras - G2, no domingo (11). Os ingressos custam R$ 20. por Divulgação
O Festival Terreiro de Crioulo é um evento cultural que celebra a ancestralidade negra por meio do samba, da música popular e das expressões afro-brasileiras. Após passar por Rio de Janeiro e São Paulo, o evento chega em Salvador no dia 31 de janeiro, no Trapiche Barnabé. Ingressos a partir de R$ 50. por Divulgação
O Samba do Saboeiro é um encontro tradicional de Salvador que reúne sambistas e público em uma roda marcada pela simplicidade, pelo samba de raiz e pelo clima comunitário. A próxima edição ocorre no dia 18 de janeiro, às 12h, no Shopping Bela Vista, com ingressos a partir de R$ 40. por Divulgação
O Samba de Terreiro é um encontro cultural de Salvador que une samba, ancestralidade e espiritualidade em uma roda marcada pela força das tradições afro-brasileiras na Marujada, no Santo Antônio Além do Carmo, todas as quintas. Entrada custa R$ 15. por Divulgação
O Samba de São Lázaro é uma tradicional roda de samba de Salvador que acontece no largo de São Lázaro, na Federação. O próximo acontece nesta sexta-feira (9). A entrada é gratuita. por Nara Gentil/CORREIO
O Samba da Só Shape é um dos encontros mais animados do verão em Salvador, reunindo um público jovem e diverso em uma roda marcada por energia alta, dança e samba de raiz. Acontece às segundas, com entrada gratuita. por Reprodução/Instagram
No coração do Rio Vermelho, o Jubiabar tem samba em todos os sábados. Simplesmente Luís comanda a festa a partir das 22h40. Entrada: R$ 30. por Reprodução/Instagram
O Clube do Samba é um dos espaços mais tradicionais de Salvador dedicados ao samba, reunindo gerações em rodas animadas no coração do Centro Histórico. O espaço está aberto às terças e quartas, de 17h às 23h; às sextas e sábados, das 17h às 1h30; e aos domingos, das 17h às 20h. por Carolina Cerqueira/CORREIO
O Água de Pote Bar, em Itapuã, é um refúgio boêmio de Salvador onde a simplicidade, samba e  cerveja gelada se encontram à beira-mar, celebrando o clima leve e autêntico do bairro. O espaço tem programação ao sábados, domingos e feriados. por Reprodução/Instagram
O Tonha Preta, No Rio Vermelho, é um tradicional ponto de encontro do samba em Salvador, conhecido por reunir público fiel em rodas animadas que celebram o samba de raiz e a cultura negra. Há samba entre sexta e sábado. A entrada a partir das 18h custa R$ 15. A entrada para almoço é gratuita. por Reprodução/Instagram
Idealizado por Samora Lopes, o Banjo deu seus primeiros passos de forma despretensiosa, em encontros informais entre amigos. A primeira edição, simples e simbólica, aconteceu em uma laje no bairro do Trobogy. A próxima edição acontecerá no dia 9 de janeiro, no Porto Salvador, com ingressos a partir de R$ 80 (terceiro lote).

