BARATA E GELADA

Conheça o bar em Salvador com cerveja 600 mL por R$ 5

Bar Sem Nome, no Dois de Julho, é famoso pela cerveja barata e gelada

Millena Marques

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 07:00

Bar Sem Nome Crédito: Millena Marques/CORREIO

Há dois anos, o carioca Carlos Oliveira, 63 anos, mantém uma rotina diária ao lado da esposa, Vanessa Mesquita, 40. Quase todos os dias, desde que começaram a morar no Centro de Salvador, o casal passa no Bar Sem Nome, conhecido como o estabelecimento com a cerveja mais barata da capital baiana. Se é verdade, a gente não sabe. Mas, por lá, os preços são realmente competitivos. A cerveja de 600 mL é vendida entre R$ 5 e R$ 14 (confira cardápio abaixo).

Localizado na Avenida Carlos Gomes, no bairro do Dois de Julho, o estabelecimento é o famoso ‘boteco raiz’, com cerveja barata, um acervo diverso de cachaças e mesas espalhadas ao ar livre. “Eu conheci há dois anos, quando me mudei de Praia do Forte para Salvador. É muito bacana, principalmente os preços. Todo dia estou aqui, praticamente, exceto quando estou de plantão no trabalho”, diz Oliveira.

O estabelecimento é um lugar propício para relaxar e fazer novas amizades. Quem diz isso é Vanessa, que acompanha o esposo nas idas ao Bar Sem Nome. “Todo dia a gente está aqui. O atendimento é maravilhoso, a cerveja é geladinha e o precinho é massa, além das boas amizades. Fora isso, tem uma localização massa, super fácil de chegar, perto do Procon, não tem erro”, avalia Vanessa.

O Bar Sem Nome foi fundado por Silvio Cardoso, 59, em 2004. E, por incrível que pareça, nunca foi um sonho do comerciante. “Eu nunca tive vontade de ter bar. Coisas da vida aconteceram e a gente tá aqui desde 2004, mas começamos a nos dedicar mais há quatro anos”, diz o proprietário, que administra o estabelecimento ao lado da esposa, Lene Rocha, 40, com mais três colaboradores.

A dedicação foi intensificada há quatro anos, mas os preços competitivos só foram implementados há dois. “Antigamente, o bar funcionava com preços menos agressivos, mas resolvemos reduzir os valores. São coisas que acontecem. Às vezes, a gente trabalha com comércio e não consegue ver uma luz. Conversando com um amigo, tive a ideia de reduzir”. explica.

Bar Sem Nome, no Dois de Julho 1 de 9

Com horário de funcionamento de 12h às 1h, o bar alcançou momentos de fama após viralizar em perfis de influenciadores. “A gente tem uma clientela cativa que vem sempre, mas no final de semana sempre aparece gente nova. Depois que publicaram vídeos nas redes sociais, a movimentação foi ainda maior”, finaliza Silvio.