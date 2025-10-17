Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça o bar em Salvador com cerveja 600 mL por R$ 5

Bar Sem Nome, no Dois de Julho, é famoso pela cerveja barata e gelada

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 07:00

Bar Sem Nome
Bar Sem Nome Crédito: Millena Marques/CORREIO

Há dois anos, o carioca Carlos Oliveira, 63 anos, mantém uma rotina diária ao lado da esposa, Vanessa Mesquita, 40. Quase todos os dias, desde que começaram a morar no Centro de Salvador, o casal passa no Bar Sem Nome, conhecido como o estabelecimento com a cerveja mais barata da capital baiana. Se é verdade, a gente não sabe. Mas, por lá, os preços são realmente competitivos. A cerveja de 600 mL é vendida entre R$ 5 e R$ 14 (confira cardápio abaixo).

Localizado na Avenida Carlos Gomes, no bairro do Dois de Julho, o estabelecimento é o famoso ‘boteco raiz’, com cerveja barata, um acervo diverso de cachaças e mesas espalhadas ao ar livre. “Eu conheci há dois anos, quando me mudei de Praia do Forte para Salvador. É muito bacana, principalmente os preços. Todo dia estou aqui, praticamente, exceto quando estou de plantão no trabalho”, diz Oliveira.

O estabelecimento é um lugar propício para relaxar e fazer novas amizades. Quem diz isso é Vanessa, que acompanha o esposo nas idas ao Bar Sem Nome. “Todo dia a gente está aqui. O atendimento é maravilhoso, a cerveja é geladinha e o precinho é massa, além das boas amizades. Fora isso, tem uma localização massa, super fácil de chegar, perto do Procon, não tem erro”, avalia Vanessa.

O Bar Sem Nome foi fundado por Silvio Cardoso, 59, em 2004. E, por incrível que pareça, nunca foi um sonho do comerciante. “Eu nunca tive vontade de ter bar. Coisas da vida aconteceram e a gente tá aqui desde 2004, mas começamos a nos dedicar mais há quatro anos”, diz o proprietário, que administra o estabelecimento ao lado da esposa, Lene Rocha, 40, com mais três colaboradores.

A dedicação foi intensificada há quatro anos, mas os preços competitivos só foram implementados há dois. “Antigamente, o bar funcionava com preços menos agressivos, mas resolvemos reduzir os valores. São coisas que acontecem. Às vezes, a gente trabalha com comércio e não consegue ver uma luz. Conversando com um amigo, tive a ideia de reduzir”. explica.

Bar Sem Nome, no Dois de Julho

Bar Sem Nome por Millena Marques/CORREIO
Bar Sem Nome por Millena Marques/CORREIO
Bar Sem Nome por Millena Marques/CORREIO
Bar Sem Nome por Millena Marques/CORREIO
Bar Sem Nome por Millena Marques/CORREIO
Bar Sem Nome por Millena Marques/CORREIO
Bar Sem Nome por Millena Marques/CORREIO
Bar Sem Nome por Millena Marques/CORREIO
Bar Sem Nome por Millena Marques/CORREIO
1 de 9
Bar Sem Nome por Millena Marques/CORREIO

Com horário de funcionamento de 12h às 1h, o bar alcançou momentos de fama após viralizar em perfis de influenciadores. “A gente tem uma clientela cativa que vem sempre, mas no final de semana sempre aparece gente nova. Depois que publicaram vídeos nas redes sociais, a movimentação foi ainda maior”, finaliza Silvio.

No início do ano, o bar viralizou ao sair no perfil Cantos e Encantos (@cantos.eencantos), da arquiteta e influenciadora Ramile Alves. “Eu descobri o bar passando pelo Dois de Julho. Vi os valores, fiquei chocada e decidi fazer o vídeo. O bar é bem raiz, frequentado por moradores antigos. Não acho que seja para todos os públicos, mas sim pra quem não se importa com luxo, por ser um local simples para tomar uma cerveja e conversar”, disse Ramile.

Leia mais

Imagem - Palco da boemia de Salvador: conheça 7 bares que bombam no Santo Antônio Além do Carmo

Palco da boemia de Salvador: conheça 7 bares que bombam no Santo Antônio Além do Carmo

Imagem - Bares e restaurantes de Salvador reforçam a equipe em até 40% para a alta estação

Bares e restaurantes de Salvador reforçam a equipe em até 40% para a alta estação

Imagem - Reflexo da pandemia: 69% dos bares e restaurantes do estado ainda operam no prejuízo

Reflexo da pandemia: 69% dos bares e restaurantes do estado ainda operam no prejuízo

Mais recentes

Imagem - Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador
Imagem - 6 motivos importantes para manter as vacinas em dia

6 motivos importantes para manter as vacinas em dia
Imagem - Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade

Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja