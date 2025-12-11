INVESTIGAÇÃO

Polícia realiza megaoperação contra líderes do tráfico de drogas na Bahia e mais cinco estados

Mais de R$ 100 milhões tiveram pedido de bloqueio solicitado

Esther Morais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 06:39

Confira imagens da Megaoperação Zimmer Crédito: Polícia Civil da Bahia

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (11) a Megaoperação Zimmer, para desarticular a cadeia de comando e neutralizar a atuação de integrantes de uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na Bahia e outros cinco estados.

O grupo ainda é investigado por crimes violentos letais intencionais e patrimoniais, além da lavagem de dinheiro e a disputa de territórios. A atuação se estende para Sergipe, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco.

A operação é realizada por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com o apoio das polícias Militar e Federal. O efetivo conta com cerca de 400 policiais, entre civis, militares, do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e federais.

Ao todo, são cumpridos mais 90 mandados judiciais contra criminosos responsáveis pelos núcleos operacionais, de logística e de finanças do grupo. Foi solicitado ao Poder Judiciário o bloqueio de R$ 100 milhões, além do sequestro de bens dos investigados.

"Uma complexa associação criminosa foi identificada no curso das apurações. Ela é responsável pelo abastecimento, produção e preparação de entorpecentes, como também a utilização de pessoas físicas e jurídicas para dissimular a origem ilícita dos valores movimentados", informou a PC.