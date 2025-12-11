Polícia realiza megaoperação contra líderes do tráfico de drogas na Bahia e mais cinco estados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 06:39
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (11) a Megaoperação Zimmer, para desarticular a cadeia de comando e neutralizar a atuação de integrantes de uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na Bahia e outros cinco estados.
O grupo ainda é investigado por crimes violentos letais intencionais e patrimoniais, além da lavagem de dinheiro e a disputa de territórios. A atuação se estende para Sergipe, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco.
A operação é realizada por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com o apoio das polícias Militar e Federal. O efetivo conta com cerca de 400 policiais, entre civis, militares, do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e federais.
Ao todo, são cumpridos mais 90 mandados judiciais contra criminosos responsáveis pelos núcleos operacionais, de logística e de finanças do grupo. Foi solicitado ao Poder Judiciário o bloqueio de R$ 100 milhões, além do sequestro de bens dos investigados.
"Uma complexa associação criminosa foi identificada no curso das apurações. Ela é responsável pelo abastecimento, produção e preparação de entorpecentes, como também a utilização de pessoas físicas e jurídicas para dissimular a origem ilícita dos valores movimentados", informou a PC.
As ações também contam com equipes dos Departamentos de Inteligência Policial (DIP), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin), de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e as Coordenações de Operações e Recursos Especiais (Core) e de Polícia Judiciária (COPJ), além do apoio da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SI/SSP-BA), do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Polícia Militar, Polícia Federal e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap).