Defensoria Pública abre concurso com 30 vagas e salário inicial de R$ 35 mil

Cargo anunciado é de Defensor Público de Primeira Classe

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 08:33

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (DPE-MT)
A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (DPE-MT) publicou o edital do concurso público para o cargo de Defensor Público de Primeira Classe. São oferecidas 30 vagas, com remuneração inicial de R$ 35.659,85.

As inscrições começam na próxima segunda-feira (15) e seguem até 28 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa de inscrição é de R$ 350, com pagamento até 29 de janeiro de 2026.

O concurso será realizado em quatro etapas: prova objetiva, provas escritas específicas, prova oral e avaliação de títulos. A prova objetiva está prevista para 22 de março de 2026, no turno da manhã, em Cuiabá.

A prova objetiva terá 100 questões de múltipla escolha, distribuídas entre as áreas de Direito Civil, Processual Civil, Direito da Criança e do Adolescente, Direito do Consumidor, Direitos Difusos e Coletivos, Direito Penal, Processual Penal, Execução Penal, Criminologia, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direitos Humanos e Princípios Institucionais da Defensoria Pública.

As provas escritas específicas serão aplicadas em 23 e 24 de maio de 2026, com a elaboração de peças processuais e questões discursivas em diferentes ramos do Direito.

A prova oral ainda não tem data definida, mas, segundo o edital, será gravada para fins de registro e revisão.

A etapa final será a avaliação de títulos, de caráter classificatório, que levará em conta a experiência profissional, a formação acadêmica e a produção científica dos candidatos.

O último concurso para a carreira de defensor público em Mato Grosso foi realizado em 2022, quando foram ofertadas 20 vagas para o cargo de Defensor Público Substituto.

Concurso

