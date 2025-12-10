Acesse sua conta
Prefeitura oferece salário de R$ 4,3 mil para jornadas de 20h em concurso

Inscrições podem ser realizadas até esta sexta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 06:00

Nova Itaberaba, Santa Catarina
Nova Itaberaba, Santa Catarina Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Nova Itaberaba

A Prefeitura de Nova Itaberaba, no estado de Santa Catarina, está prestes a encerrar as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 25 cargos. As candidaturas podem ser realizadas até esta sexta-feira (12). Os salários chegam a R$ 6,3 mil e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Fênix Instituto. A taxa de inscrição é de R$50,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 80,00 para nível médio; e R$ 100,00 para os cargos que demandam nível superior.

Os candidatos poderão inscrever-se para até dois cargos, desde que atendam aos requisitos de habilitação exigidos para cada um deles.

Vagas e salários

Confira todas as vagas e salários do concurso da prefeitura de Nova Itaberaba

Veja vagas por Reprodução

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas: a primeira etapa, de caráter classificatório, constando de Prova Objetiva para todos os cargos; a segunda, de caráter classificatório, constando de prova de Títulos, para os candidatos ao cargo de professor; e uma terceira etapa, de caráter classificatório, constando de Prova Prática, para os candidatos aos cargos de motorista e operador.

As provas objetiva e prática estão previstas para 21 de dezembro. O processo seletivo terá validade de um ano, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será publicado no dia 29 de dezembro.

Veja o edital completo.

Tags:

Emprego Concurso Concursos Concurso Público Empregos

