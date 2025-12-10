ÚLTIMOS DIAS

Prefeitura oferece salário de R$ 4,3 mil para jornadas de 20h em concurso

Inscrições podem ser realizadas até esta sexta-feira (12)

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 06:00

Nova Itaberaba, Santa Catarina Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Nova Itaberaba

A Prefeitura de Nova Itaberaba, no estado de Santa Catarina, está prestes a encerrar as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 25 cargos. As candidaturas podem ser realizadas até esta sexta-feira (12). Os salários chegam a R$ 6,3 mil e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Fênix Instituto. A taxa de inscrição é de R$50,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 80,00 para nível médio; e R$ 100,00 para os cargos que demandam nível superior.

Os candidatos poderão inscrever-se para até dois cargos, desde que atendam aos requisitos de habilitação exigidos para cada um deles.

Vagas e salários

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas: a primeira etapa, de caráter classificatório, constando de Prova Objetiva para todos os cargos; a segunda, de caráter classificatório, constando de prova de Títulos, para os candidatos ao cargo de professor; e uma terceira etapa, de caráter classificatório, constando de Prova Prática, para os candidatos aos cargos de motorista e operador.